湖南衛視主持錢楓遭90後女子指控下藥迷姦　兩年來上海警方未立案

24日（周二），內地一名女網友發文聲稱她於2019年遭到湖南衛視主持人錢楓下藥迷姦，但其在上海報警後卻未立案。

該女網友又發布聲稱是她與錢楓的聊天記錄和相關閉路電視的截圖，並表示「我有全部的音頻、視頻、文字證據，我對我每一句話負責，我會積極配合所有調查」。

湖南衛視同日表示，正在緊急核實了解中，並將積極配合有關部門的調查，在調查結論出來之前，頻道暫停錢楓一切工作。



網友「小藝希望壞人被懲罰」於微博發文講述稱，她是一個90後的南方女孩，2018年她受邀參加了湖南電視台《天天向上》節目組的錄製工作。節目錄製完的當天晚上，她收到了節目組工作人員的信息，之後加上了主持人錢楓的微信。

疑酒中被下藥 衣服遭撕爛

該網友稱，錢楓其後多次邀約她出來吃飯。直至2019年2月14日，錢楓和幾個朋友和該網友一起在上海一家小酒館吃晚飯，當晚錢楓勸她喝了許多果酒。該網友聲稱，晚飯後她頭特別暈和難受，意識模糊，她強烈懷疑酒中可能被下藥。

該網友描述，吃完飯後錢楓提議去KTV，然後她就意識不清，直至她第二天醒過來，發現自己一絲不掛的躺在了一個陌生的床上，錢楓同樣一絲不掛地躺在她身邊，錢楓還表示他用了安全套。她離開時甚至發現連「衣服也被撕爛了」。

事發後，該網友打給當晚的網約車司機，司機稱錢楓在車上手腳不乾淨，錢楓還硬拖著她下了車。她又調取閉路電視影片，發現當晚她已經神智完全不清醒，都是錢楓強行拖著她走的，幾乎是把她拖入房間。

湖南衛視主持人錢楓強姦被指控強姦。（網易娛樂）

該網友又聲稱，其後錢楓通過轉帳、哄騙等手段想壓下這件事，但她選擇了報警，警方帶她驗傷後，結論是下體撕裂傷，其後她還做了筆錄，但至今仍未立案。

該網友又發布聲稱是她與錢楓的聊天記錄和相關閉路電視的截圖，並表示「我有全部的音頻、視頻、文字證據，我對我每一句話負責，我會積極配合所有調查」。

湖南衛視同日表示，正在緊急核實了解中，並將積極配合有關部門的調查，在調查結論出來之前，頻道暫停錢楓一切工作。

曾簽承諾書「堅守主流價值」

據早前報道，近月接二連三有多位明星出事，湖南衛視為旗下主持人擬定一份「做合格的新時代文藝工作者，帶頭營造風清氣正行業新風」的承諾書，要他們作出承諾，要求他們遵守「堅守主流價值，終身崇德尚藝」等，並擔起社會責任，引領青少年健康成長。旗下多位著名主持人如錢楓、謝娜﹑何炅﹑李維嘉﹑汪涵等人均簽署作出承諾。

根據資料，37歲的錢楓於2003年獲得全球華人歌唱大賽最佳颱風金獎。2004年，出演個人首部電視劇《恰同學少年》，並於2008年起擔任湖南衛視娛樂脫口秀節目《天天向上》主持人。