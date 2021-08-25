新冠肺炎｜內地昨增4宗本土確診　張伯禮料中秋國慶可正常出行

據國家衛健委通報，內地昨日（24日）新增20宗新冠肺炎確診個案，其中4宗為本土個案。

另外，對於內地今波疫情，中國工程院院士張伯禮稱，目前的疫情已有明顯好轉，「在嚴格管控的情況下適當放開，中秋和十一可正常出行。」



8月24日，上海華東師範大學舉行校園防疫演練。（新華社）

通報指，昨日新增的20宗個案中有16宗為境外輸入，包括雲南6宗、上海4宗、廣東3宗、天津1宗、江蘇1宗、河南1宗；4宗為本土個案，分別為上海2宗、江蘇1宗、雲南1宗；無新增死亡個案；新增疑似個案1宗，為上海的境外輸入個案。

通報又指，截至8月24日24時，內地現有1575宗確診個案，其中14宗為重症個案，尚有31718名密切接觸者正在進行醫學觀察。另外，內地當日新增11宗無症狀感染者，均為境外輸入。

上海新增的2宗本土確診個案，2人均為早前確診患者的密切接觸者，均是在集中隔離觀察期間確診為新冠肺炎，其中1人為上海浦東機場境外貨機的作業人員。目前，當局已經追蹤到上述2宗個案在上海的61名密切接觸者，並落實集中隔離觀察，並對個案曾活動過的場所進行終末消毒。

而在江蘇，揚州新增1宗本土確診個案，是在集中隔離點檢出，為輕型。7月20日至今，全省已累計報告819宗本土確診個案，包括南京市235宗、淮安市12宗、揚州市569宗、宿遷市3宗，累計有315宗本土確診康復出院。

至於雲南新增的1宗本土確診，則為瑞麗報告，患者在8月23日瑞麗市全員核酸檢測中被發現，是一名64歲男子。

另外，張伯禮23日接受《健康時報》訪問時表示，內地今波疫情的轉折點將要出現，現在形勢大好，完全控制是有可能的，「8月底拐點就要到來，疫情可得到完全的緩解。」而對於中秋節與國慶節即將到來，人們可否在節假日正常出行，張伯禮稱，「在嚴格管控的情況下適當放開，中秋和十一可正常出行。」

張伯禮表示，在嚴格管控的情況下適當放開，中秋和十一可正常出行。（新華社）

張伯禮說，內地今波疫情是防控懈怠造成的、是人為疏忽導致的，一定要吸取這次懈怠導致的教訓，目前還沒到完全解除風險的時候，防疫不能懈怠，全社會還是要克服焦躁情緒，堅持嚴防死守。如若出現懈怠，類似人為導致的局部爆發還會再次發生。