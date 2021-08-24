新冠肺炎｜CNN：中國或成首個控制Delta病毒爆發國家

中國內地8月23日報告零新增本土新冠病例，為自7月份以來首次，美媒對此評論稱，中國可能成為世界上第一個控制住Delta變種病毒疫情爆發的國家。



2021年8月4日，中國北京望京國風上觀小區因新冠疫情被封閉。（人民視覺 ）

國家衛健委8月23日通報，在8月22日0時至24時，全國無新增本土確診病例。

美國有線新聞網絡（CNN）8月23日的文章指，若趨勢持續，中國可能成為世界第一個控制住Delta疫情爆發的國家。文章稱，隨着Delta疫情減弱，中國自7月份以來首次報告零新增本土新冠病例。

2021年7月30日，中國南京市民排隊進行核酸檢測。（新華社）

報道指「地方政府作出回應——將數千萬居民置於嚴格的封鎖之下，並開展大規模的核酸檢測和追蹤活動，同時限制國內旅行。」

CNN認為，中國政府這些嚴格的措施看起來奏效了，過去一周，中國每日感染人數穩步下降至個位數，低於兩周前的峰值100多人，「如果這一趨勢繼續下去，中國可能成為世界上第一個控制住德爾塔疫情的國家。」

2021年7月30日，中國南京長途汽車東站內停放多輛暫停運營的客運車輛。（新華社）

文章稱，包括新加坡、澳洲和新西蘭在內的許多國家都在尋求在本國境內徹底根除疫情的傳播，中國是其中之一。

中國中央電視台8月23日警告稱，疫情還沒有結束，人們不應在疫情預防中變得粗心大意。

2021年7月23日，中國南京站北廣場候車廳內出行旅客較少。（人民視覺）

文章稱，中國還將繼續加強疫苗接種運動。據中國國家衛健委通報，截至8月22日，中國全國各地累計報告接種新冠疫苗超過19.4億劑次。

CNN稱，這相當於中國每100人接種疫苗135劑次以上，此比例高於英國和美國。