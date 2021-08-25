新冠肺炎｜因抗疫不力被稱「湖北F4」　蔣超良馬國強等官員獲新職

湖北省委原書記蔣超良、湖北省原省長王曉東、武漢市委原書記馬國強、武漢市原市長周先旺四名官員因在新冠肺炎疫情蔓延時應對不力，被戲稱為「湖北F4」，備受輿論關注。目前，這四人去向已全部確定。



在2019年與2020年交接的湖北省疫情發生之初，其領導層協商決策的具體過程仍然不為外界所知，早期應對工作的不透明與混亂，以及封鎖防控措施不夠及時果斷，確實延誤了疫情防控，需要承擔一定的責任。

時任湖北省以及其省會武漢市的關鍵官員蔣超良、王曉東、馬國強、周先旺被輿論並稱為「湖北F4」，輿論認為他們應對疫情不力，呼籲將其免職的聲音曾充斥輿論場。

在四人中，蔣超良自2020年2月13日被免去湖北省委書記，又在3月6日辭去湖北省人大常委會主任後，僅餘中共中央委員身份的蔣超良就再無其他官方消息。但在2020年10月底的中共十九屆五中全會時，蔣超良突然現身。

當時有評論指出，他以「無官一身輕」的方式出席這場中央全會，意味着其已經平穩落地。1957年出生的蔣超良現今已是64歲。8月20日，新華社報道顯示，第十三屆全國人大常委會第三十次會議任命蔣超良為全國人大農業與農村委員會副主任委員。

此外，湖北省委機關報《湖北日報》8月23日消息顯示，湖北省委原副書記、武漢市委原書記馬國強，已任湖北省人大常委會黨組成員。他此前於2020年2月被免職。

王曉東則於今年5月辭任湖北省長職務，6月出任全國政協農業和農村委員會副主任。分析指，就經歷新冠肺炎疫情考驗的王曉東來說，是直接賦閒全國人大、政協，還是進入部委，已屬於不錯的仕途歸宿。

此外，武漢市原市長周先旺亦去向確定，他於今年1月轉任湖北省政協副主席，此前已卸任武漢市市長職務。