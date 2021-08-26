新冠肺炎｜內地增26宗確診　多地指未接種疫苗密接者隔離費自理

據國家衛健委通報，內地昨日（25日）新增26宗新冠肺炎確診個案，其中3宗屬於本土個案，均在雲南。

此外，內地多地日前發布通知指，未接種新冠疫苗的人員，若被判定為密切接觸者或密切接觸者的密切接觸者（簡稱「次密接」），隔離費用自理。



雲南昆明有外籍人士接種新冠疫苗。（中新社）

通報指，新增的26宗個案中，23宗為境外輸入個案，包括廣東9宗、雲南7宗、上海3宗、天津1宗、遼寧1宗、浙江1宗、福建1宗；3宗為本土個案，均在雲南。目前內地現有695宗境外輸入確診個案，其中重症10宗；現有確診個案1497宗，其中重症14宗；尚有28776名密切接觸者正在接受醫學觀察。

近日，內地多地針對未接種新冠疫苗的人士發布通知。黑龍江齊齊哈爾24日通告指，未接種新冠病毒疫苗的人員（禁忌症和未安排接種的12歲以下兒童除外，下同），原則上不得進入各重點場所（急診患者進入醫療機構除外）、公共場所和乘坐公共交通工具。未接種新冠病毒疫苗的人員被判定為密切接觸者和次密接，集中隔離醫學觀察的費用自理。另外，對因未接種新冠病毒疫苗導致市內出現嚴重疫情的單位和個人，依法依規嚴肅追責。

此外，合肥肥西縣、安徽太湖縣、湖南隆回縣等多地均發布相應通告，其中湖南隆回縣的通告更是指出，若是國家公職人員、黨員幹部造成疫情傳播的，一律依規依紀從嚴追究相關責任。