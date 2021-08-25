新冠肺炎｜國家衛健委發布口罩新規　倡公眾家中備高級別防護口罩

內地的新冠肺炎疫情持續向好，但仍未見底。國家衛健委等部門發布口罩新規，明確了不同人群、不同場所的口罩佩戴要求，其中包括普通民眾處於人員密集的公園等室外場所亦需要佩戴口罩，及建議家庭存留少量顆粒物防護口罩（例如「KN95」等）。

有內地專家表示，目前新冠病毒Delta變異毒株肆虐全球，及時修訂佩戴口罩指引，將對公眾形成更有效的保護。



佩戴口罩的南京市民在門東老街。（中新社）

自7月以來，由境外輸入引發的本土聚集性疫情先後波及內地多省份，Delta變異毒株傳播速度快等特點，令疫情傳播風險增大。而民眾長期受疫情影響，防護意識有所減退，存在接種疫苗後就不用再戴口罩等麻痺思想和僥倖心理。

為了進一步強化防護要求，國家衛健委等部門近日發布《公眾和重點職業人群戴口罩指引（2021年8月版）》和《重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南（2021年8月版）》，對普通公眾、重點職業人群作出佩戴口罩指引。

文件指出，境外輸入和污染傳播高風險崗位在工作期間，需全程佩戴顆粒物防護口罩。（中新社）

其中文件明確，普通公眾在室內等人員密集場所、乘搭交通工具、人員密集室外場所、醫院就診、出現咳嗽等不適症狀、在餐廳處於非進食狀態時均需佩戴口罩。並建議議公眾選用一次性使用醫用口罩、醫用外科口罩或以上防護級別口罩，以及家庭中應存有少量顆粒物防護口罩、醫用防護口罩備用。

據了解，顆粒物防護口罩即是，符合《呼吸防護自吸過濾式防顆粒物呼吸器》（GB2626-2019）標準中「隨棄式面罩」規定且無呼氣閥的產品，例如KN95等。

文件明確，普通公眾在室內等人員密集場所需佩戴口罩。（中新社）

對於重點職業人群，文件指出，境外輸入和污染傳播高風險崗位（境外冷鏈食品、交通運輸相關的海關工作人員等）需在工作期間全程佩戴顆粒物防護口罩；醫療機構工作人員（醫護人員、醫院清潔人員等）在工作期間一般接觸人員須全程戴醫用外科口罩或以上防護級別口罩，接觸潛在污染物人員須全程戴顆粒物防護口罩接觸病人或感染者崗位工作人員須全程戴醫用防護口罩；公共場所服務人員（乘務員、警察、速遞員等）要在工作期間全程佩戴醫用外科口罩或以上防護級別口罩。

另據《中新社》報道，內地部分地區在新規發布後，仍發現有一些地方未有完全落實到位，餐廳、商場等地仍有口罩佩戴不規範的問題發生。對此，天津、福建等地還針對的士、餐飲等行業中不拍戴口罩、未規範佩戴口罩人員實施行政處罰。