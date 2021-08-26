錢楓後再有湖南衛視主持捲性醜聞　田源被指猥褻強吻兼電話騷擾

湖南衛視《天天向上》主持人錢楓被舉報性侵後，同為該節目主任人的田源被曝猥褻女生。



據中國媒體「正觀新聞」8月26日報道，網友「Anna」在某文章評論區發文稱，自己在2010年作為嘉賓參與《天天向上》的錄製，由此接觸到主持人田源。當時田源主動找她聊天，知道兩人是校友後，還教了她很多新人入行該如何規劃，給人留下「好師哥」的初印象。

兩人互換手機號，錄完節目田源還約她去吃長沙小吃，讓她在自己住的酒店大堂等着。之後在大堂，田源給Anna展示了湖南衛視主持人汪涵送他兒子的生日禮物，聊了很多兒子的事情，樹立「好爸爸」人設。

接着，田源以拿東西上樓為理由找Anna幫忙，仍是學生的她涉世未深，隨口同意了。

然而進入房間後，田源開始對她上下其手，不僅強吻她，更將其推倒。儘管田源因為不滿Anna的反應，說「太沒意思了」就沒再進一步，但女生至今仍忘不了那天發生的一切。

隨後，田源若無其事般帶着Anna下樓，與《天天向上》其他主持人歐弟、錢楓、小五一起去吃飯，隨後又在車上用言語猥褻她，彷彿該女孩已經是他的人一樣。

Anna害怕被封殺，全程不敢強硬反抗，等車開到餐廳後她才假裝肚子疼，提前回了酒店。

後來田源不斷發短信、打電話要求Anna下樓與自己見面，她只能找藉口說身體太難受，無法見人。隔天她迅速坐飛機回學校，面對田源長達一年的電話騷擾，完全不敢理會。（這段經歷）令她不堪回首。

上述內容在網絡上引發熱議。網友表示，假如是真的，希望有錯的人受到應有的懲罰，如果是假的，也希望田源出面解釋，還自己一個清白。資料還顯示，田源此前被爆料婚內出軌，激吻好友女友，雖然本人否認，但更多圖片以及視頻的流出似乎坐實了出軌。2015年5月，田源在個人微博發表聲明，決定申請暫時離開節目《天天向上》。

此前，《天天向上》主持人錢楓被舉報性侵。微博賬號「@小藝希望壞人被懲罰」髮長文稱自己被錢楓強姦，並曬出自己被拖拽的視頻，表示報警後警方兩年未立案。

8月24日晚，上海警方發布對「錢楓被舉報涉性侵事件」警情通報。通報稱，2019年2月15日，警方接到該網民報警，稱其於2019年2月14日晚與錢某等朋友聚餐飲酒唱歌后，在錢某住處遭其強姦，警方受理此案。經對涉事雙方、參與聚餐相關人員、網約車司機、小區保安等開展調查取證，調取視頻等，專案組綜合證據情況認為， 現有證據不能證明存在強姦犯罪事實。