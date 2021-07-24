5名中國研究人員涉簽證詐騙　美國司法部撤銷控罪

美國司法部7月22及23日分別撤銷對5名中國研究人員的指控，他們早前被指涉嫌隱瞞與解放軍的關係。



《華爾街日報》報道，檢控官表示不再起訴多名科學家的簽證詐騙等罪名。其中一名被撤銷起訴的是加州大學戴維斯醫學院（UC Davis School Of Medicine）客席研究員唐娟，她原定在下周一（26日）出庭應訊。不過根據日前的狀紙顯示，有聯邦調查局（FBI）的分析人士質疑有關官司的價值。

法官指FBI探員向事主問話時沒有適當地告知他們面對自證其罪（self-incrimination）的權利，因此撤銷部分控罪。

2020年6月26日，美國司法部公布的照片顯示，中國科學家唐娟身穿中國軍服。（美國司法部官網）

華府的拘捕行動在2020年開始，執法部門在當年6月拘捕加州大學三藩市分校（UCSF）醫學研究員王欣，他被指隱瞞軍官身份以增加獲得美國簽證機會，並根據指示，觀察UCSF實驗室的佈局，再與解放軍同僚分享，在中國複製。王欣曾向探員承認自己曾是軍官，但在2016年退役，其後進行私人研究。而北京方面則指王欣是一名心血管疾病方面醫生。