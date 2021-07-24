5名中國研究人員涉簽證詐騙　美國司法部撤銷控罪

美國司法部7月22及23日分別撤銷對5名中國研究人員的指控，他們早前被指涉嫌隱瞞與解放軍的關係。
《華爾街日報》報道，檢控官表示不再起訴多名科學家的簽證詐騙等罪名。其中一名被撤銷起訴的是加州大學戴維斯醫學院（UC Davis School Of Medicine）客席研究員唐娟，她原定在下周一（26日）出庭應訊。不過根據日前的狀紙顯示，有聯邦調查局（FBI）的分析人士質疑有關官司的價值。
法官指FBI探員向事主問話時沒有適當地告知他們面對自證其罪（self-incrimination）的權利，因此撤銷部分控罪。
華府的拘捕行動在2020年開始，執法部門在當年6月拘捕加州大學三藩市分校（UCSF）醫學研究員王欣，他被指隱瞞軍官身份以增加獲得美國簽證機會，並根據指示，觀察UCSF實驗室的佈局，再與解放軍同僚分享，在中國複製。王欣曾向探員承認自己曾是軍官，但在2016年退役，其後進行私人研究。而北京方面則指王欣是一名心血管疾病方面醫生。
美司法部撤銷對中國科學家唐娟所有指控 未公布理由涉欺詐隱瞞解放軍背景 美法官准中國研究員唐娟保釋外出中國科學家唐娟獲美國法官批准保釋 華裔律師以房產擔保涉簽證詐騙外出就醫被捕 中國科學家唐娟申請保釋被拒