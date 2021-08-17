美國開放留學生入境限制　上海浦東機場登機櫃位現過千米長龍

今年4月底，美國宣布自今年8月1日起放寬留學生入境限制。近日，微博傳出有不少中國留學生在上海浦東機場排隊登機赴美，有航班等待登機和送行的隊伍更長達千米。



微博流傳的照片顯示，不少中國留學生在上海浦東機場排隊登機去美國。（微博@嘉興曉靈通)

《第一財經》報道，自8月1日起，美國放開留學生赴美的限制，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美禁令」的影響，可直接由中國前往美國，無需在第三國中轉14天。

報道引述國泰航空透露，目前從北京和上海出發，經香港去美國的航班的確需求旺盛，機場登機時間和排隊的確很長，主要原因是一個學生可能會有幾個家長陪同到機場登機；另外，疫情期間辦理登機需要提交的資料也比平時多了不少。

目前，赴美留學辦理登機牌時，除了出示機票行程單和護照簽證，還需要中文核酸檢測報告、英文核酸檢測報告、在美國的住址和聯繫人訊息表格，以及進出境的旅行體檢報告、健康聲明書、開學時間證明等。

此外，由於每個學生大多都託運兩件以上的行李，再加上疫情期間要保持一定間隔的排隊距離，因此就造成了上述千米登機長隊的情況。同時，由於南京機場因本土疫情暴發後臨時關閉，從南京出發的國際航班也暫停，原本選擇從南京飛國外的旅客都改選浦東機場出境，間接造成浦東機場乘客量進一步增加。

對此，航空公司出台一些臨時性的應對措施，包括採用叫號排隊登機的方式，並鼓勵旅客提前網上登機。

（微博@嘉興曉靈通)

報道提到，目前中美航班運力依然受限，在整個中美航線上每周只有不到20班直飛航班在運營，與疫情前的一天多班相差甚遠。美國達美航空（Delta Air Lines）中國區總裁黃康透露，近期確實是中美航線的高峰期；從暑期開始，中美航線的客座率就逐步提升，最初是中國留學生放假或者畢業後，從美國回到中國，現在是中國留學生從中國去美國讀書。目前，達美航空的中美航線每周運營4個航班，每個航班基本爆滿。

中美航線的供不應求也令票價飛漲。7月份，從內地經香港轉機去美國的機票，經濟艙的價格約5000元（人民幣，下同）至8000元，商務艙約16000元；踏入8月後，經濟艙機票已漲價到2萬至3萬元，商務艙更要價7萬至10萬元。

不過，黃康認為，目前由中國留學生帶來的中美航線爆發，是一個短期的高峰，由於旅遊和商務簽證還沒有放開，以及仍在執行的落地隔離等政策，影響不少人的國際出行意願，「中美航線長航線的真正復甦預計要到明年」。

根據國際航協的最新報告，以2020年1月為基準，目前國際航空旅行需求仍下降89%，預計到2021年下半年，國際市場需求可能僅恢復至2019年的34%，但各國國內市場有望恢復至96%。