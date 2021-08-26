「悲情營銷」再現　主播謊稱會理老翁滯銷石榴　實情根本無種植

隨着直播平台的興起，內地近年不時出現諸如孩子手棒農產品、老農拭淚、大媽望果興嘆等「悲情營銷」，惟當中一些被揭發是部分網紅、主播操作下的「賣慘式」帶貨，目的只是利用別人的同情心來獲利。

近日，四川涼山州會理縣的石榴上市，惟網上卻有短片顯示頭髮花白的老翁遇上石榴滯銷，片中更帶着哭腔的聲音，令人憐憫。不過該片同樣被揭發是造假，當事人表示他家根本沒有種石榴，當日只是幫人看守果園時突然被人拍攝，期間更沒有哭。事後官方澄清沒有滯銷問題，並介入調查，多個帳號被封，涉事主播公開亦致歉。



網上短片顯示，一名80多歲老翁挑着兩桶水步，履蹣跚地在石榴地內走，並寫着「這位老爺爺叫我幫他賣石榴，可是3斤9.9（人民幣．下同）包郵我都賣不出去」、「很多石榴都爛了，不如爛在地里當肥料了」，同時配有一段悲傷帶著哭腔的聲音。

據紅星新聞報道，該老翁其實是會理縣彰冠鎮村民王富貴，據他表示，其家根本沒有種石榴，他只是在幫別人看守果園，結果在挑水澆園子時被一名年輕人持手機拍攝，「我也不知道他拍來做什麼」。他澄清片中聲音不是他，他也沒有哭。”

無獨有偶，另一段短片亦顯示一名老人在石榴地表示賣不出石榴，並配以哭腔，文字則描述為「老大爺說他家的石榴又大又甜……但是今年還沒有人收購」。

報道指，該老人是會理彰冠鎮打吉塘村的果農李先榮，不過他表示自家的石榴早就賣完，不存在賣不出去的情況，至於影片是之前村內來了個年輕小伙說要幫忙宣傳會理石榴，讓他拿着石榴配合拍攝，但他並不知道拍攝用途，「那個話也不是我說的」。

會理縣有「中國石榴之鄉」之稱譽，當局澄清不存在滯銷。（會理宣傳）

據報道，會理縣有「中國石榴之鄉」之稱譽，去年產量達72萬噸，產值52億元。受新冠疫情影響，今年會理石榴的銷售確實受到一定影響，惟只是價格比往年低一些，收購價在2.5元至5元一斤不等。會理縣商務經濟合作和外事局相關負責人表示，會理石榴在本月底下月初才大規模進入成熟採摘期，因此並不存在滯銷，而一些主播發布的「會理軟籽石榴幾毛錢一斤」為不實消息，目的是為了獲取利益或流量。

經網友及果農舉報，會理多個部門成立聯合執法組核查，發現片中畫面、聲音是拼湊製作的，文字表述與事實不符，涉嫌發布一些虛假信息，擾亂了正常石榴市場的銷售秩序。本月17日，執法人員分別在彰冠鎮及會理縣城找到涉事主播邱某某、劉某，他們都承認透過賣慘博取同情，吸引網友下單，以此獲利，並皆公開道歉。

主播邱某某承認透過賣慘博取同情以獲利，並公開道歉。（紅星新聞）

同時，截至周一（23日），短片平台已對5個嚴重違規帳號作永久封禁賬號及永久關閉電商權限處理，並對18個違規帳號作扣除信用分處理。

事實上，「悲情營銷」屢見不鮮，例如今年初，抖音號「韓文團隊」塑造了一個身世淒慘涼山女孩「阿佳」，稱其不但父親去世，更沒見過自己母親，也上不起學。眼見孤苦伶仃、穿著又髒又破衣服的女孩十分可憐，不少民眾深表同情，同時亦慷慨解囊，購買片中所指的「涼山地區貧困村民銷售的自產蘋果」。

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不過，實情是女孩的父親其實還健在，所有的台詞都是事先寫好的劇本。更令人不齒的是，為了令賣慘的情節達到更好的效果，團隊期間還強行給女孩滴眼藥水，甚至用力掐其胳膊致她痛得哭出來。至於他們「好心」塞給孩子的錢，在鏡頭關閉的那一刻便已立即從孩子手中收了回來。該團隊最終受到法律制裁，組織者被依法行政拘留7日。