邊個夠我慘｜幫失散母女重聚？　抖音多名網紅「賣慘帶貨」被封號

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-22 11:53

「讓我們伸出援手，幫幫這對失散二十年的母女重聚，您每購買一支手鐲就是在為他們的團圓盡一份力」，近日，內地網絡主播湧現這類「賣慘式帶貨」，商家們靠着編造悲慘故事，博得消費者同情，藉此帶動銷量。 針對此現象，短影片平台抖音發布《「賣慘帶貨、演戲炒作」違規行為處罰公示》，宣布永久封禁十多個主播帳號，他們皆擁有過百萬追蹤者；另有數十名主播被暫時封號。

抖音指出，已針對賣慘帶貨、編造離奇故事、演戲炒作等違規行為作出處罰。近30日內，共處理相關違規直播間446個，封禁違規賬號33個。其中，「權哥講情感」、「光頭哥」等追蹤者超百萬的主播，帳號被永久封禁；「金牌調解玲姐」等主播則被採取封禁直播7天、商品分享功能停用整改、永久關閉商品分享功能的處罰。

抖音發布公示，宣布封禁多名「賣慘帶貨」網紅的帳號。（抖音）

抖音續指，上述主播會採取勸調解感情糾紛、編造離奇劇情、利用同情心等套路，來達到帶貨的目的，而這些行為「不僅不會起到正面作用，反而會造成嚴重違規的後果」。抖音強調，直播中的賣慘炒作帶有欺騙性質，違背直播行為規範，影響達人和商家形象，抖音會持續加大對此類違規行為的打擊力度。

「賣慘帶貨」靠三招濫用同情心

據人民網報道，「賣慘式」帶貨主要有三種模式。一是以「調解感情糾紛」為名「賣慘式」帶貨，主播在直播間編造婆媳矛盾、出軌、破產、未成年尋母等故事，演繹調解家庭矛盾、情感糾紛、私人變故等誇張情節，以此行為博取用戶的同情心，誘導其購買直播間內售賣商品。

二是編造離奇劇情博關注帶貨，主播在直播間編造明顯不符合常識的離奇劇情，博取關注，誘導用戶購買商品，例如「剛出生就會叫爸爸媽媽」、「89歲奶奶生了8斤重兒子」、「丈夫去世6年，打工途中又相逢」等。

三是利用同情心帶貨，主播在直播間上演團隊矛盾、債務糾紛等情節增加降價戲碼，以此誇大商品價格優勢，期間常出現叫喊、爭吵、摔東西甚至肢體衝突等過激表現。如：「xxx孩子已經連學費都交不起了，今天幫他討債，已經把欠債工廠老闆堵在倉庫裡，原價3999的戒指現在降價到99，先拍先得！」

糾紛層出不窮 律師：或涉嫌詐騙

而據「北京時間」報道，有消費者就親述自己被「賣慘帶貨」欺騙的遭遇。石女士追蹤的「權哥」坐擁百萬粉絲，他發布一系列悲情故事影片，並直播拍賣「珠寶」，稱所得款項全部用來資助困難孩童。

網絡主播含淚帶貨的「珠寶」是仿鑽，律師指或涉嫌詐騙。（北京時間）

然而，有消費者收到「權哥」賣的「珠寶」後，發現貨不對板，甚至佩戴後出現過敏反應。專業珠寶鑑定師鑑定後表示，其售賣的所謂「莫桑石（moissanite）鑽戒」，其實只是一種人工合成的仿鑽，其材料容易致敏。至於「權哥」發布的悲情故事，有短影片中的演員致歉稱，系列故事均為虛構。

報道指，全國各地有多名消費者遭遇「賣慘帶貨」，且退貨維權相當困難。北京市京師律師事務所高級合夥人劉仁堂稱，直播商家這類做法或涉嫌詐騙。早在2020年9月，山東臨沭法院曾審結一宗直播賣慘案件，被告傅某借離異身份，裝窮賣慘、直播騙錢，最終被判處有期徒刑3年、罰款10萬元。

（綜合報道）