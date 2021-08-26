新冠疫苗｜多地將家人接種與學生入校掛鉤　央視斥：於法不容

雖然內地本輪新冠肺炎疫情漸趨緩和，但臨近9月開學季，多地都於日前發布通知，將家庭成員是否已接種新冠疫苗，與學生入學、返校掛鉤，引起社會廣泛關注。央視網亦對此現象發表評論指，此做法看似「出奇制勝」，實則減了分數、傷了人心。



遼寧葫蘆島指，若學生開學時未能提供家庭成員的疫苗接種證明，將予以暫緩入校。（葫蘆島市政府網站）

遼寧葫蘆島：學生入校需提供家庭成員接種證明

據《澎湃新聞》報道，周二（24日），遼寧省葫蘆島市召開會議，提出「強化措施，打破常規，切實提高疫苗接種率」。葫蘆島市委副書記、市長楊軍生在會上表示，疫苗接種工作事關全市免疫屏障的全面建立，要充分認識疫苗接種工作的重要性、緊迫性，要全面動員確保適齡無禁忌症人群應接盡接、不漏一人，各級各部門要千方百計將疫苗接種速度提上來。

周三（25日），葫蘆島市相關部門就發布通知要求，為了實現學校安全復課，中小學校、中等職業學校、幼兒園等各級各類學校的所有學生，必須持全部在葫蘆島的家庭成員（包括父母及祖父母、外祖父母、12歲以上兄弟姐妹和臨時託管家庭監護人）的新冠病毒疫苗接種證明入學。

周四（26日），葫蘆島市建昌縣第二小學還通過微信公眾號發出《2021年秋季開學致家長一封信》指，若學生開學時未能提供上述家庭成員的疫苗接種證明，將予以暫緩入校。

葫蘆島市長楊軍生表示，各級各部門要千方百計將疫苗接種速度提上來。（搜狐新聞）

河南正陽：採取「1+6+N」形式

無獨有偶，河南省駐馬店市正陽縣24日亦發布《關於加快推進18周歲以上人群新冠疫苗接種工作的通告（第10號）》，提出開展疫苗接種「小手拉大手」活動，中小學生開學報名時採取「1+6+N」形式，即每名學生入學報到時，需持有父母（監護人）、爺爺奶奶、外公外婆及其共同居住的近親屬新冠疫苗接種證明，否則，不予接收或暫緩入校。

央視網：於法不容、於理不合、於情不通

針對河南正陽推出的「1+6+N」形式，央視網發表評論文章稱，該做法實實在在地打準了家長們的命門，不僅違背個體意志，更侵犯了孩子受教育的基本權利。於法不容、於理不合、於情不通。

文章指，基層加速推進疫苗接種、建立免疫屏障的決心和急迫可以理解，基層工作的難處，可以被體諒，但不應因此而劍走偏鋒，更應放在組織管理框架內解決，研究現實情況，精細、科學、合理施策。切忌好心辦壞事。尊重法治、依法防控，是打贏這場疫情防控阻擊戰的根本保障，越是關鍵時期、困難時刻，越需要強化法治思維、嚴守法治底線！如此「加法」，看似「出奇制勝」雷厲風行，實則減了分數、傷了人心。

內地多地近日開展12至17歲人群新冠疫苗接種工作。（新華社）

對於各地推出的掛鉤政策，有網民表示：

「這樣層層加碼，簡單粗暴不好」。



「給點權力就想著升天，這樣的基層政府應該問責追責」。



「地方政府這樣粗暴強治是違背了中央關於自願接種的原則」。



據了解，周四（26日），河南省正陽縣已經叫停關於接種新冠疫苗的「小手拉大手」活動，並表示接種新冠疫苗堅持自願原則。葫蘆島市相關部門則未有回應。

此外，據國家衛健委通報，截至2021年8月25日，內地累計報告接種新冠病毒疫苗198843.3萬劑次。