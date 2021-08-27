鄭爽逃稅｜國家廣電總局：不得邀請參與製作節目、停播已參與節目

內地女星鄭爽偷逃稅，被追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元（人民幣．下同）。

國家廣電總局在周五（27日）發出通報，宣布不得播出涉案電視劇《倩女幽魂》，並且各所有機構平台，都不得邀請鄭爽參與製作節目，亦要停止播出鄭爽已參與製作的節目。



據此前報道，上海市稅務局第一稽查局指，鄭爽在2019年至2020年間，未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，另有其他少繳稅款2652.07萬元。鄭爽被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元。

國家廣電總局指出，堅決支持稅務部門對鄭爽偷逃稅案件的處理決定。國家廣電總局稱，《倩女幽魂》發行方北京世紀伙伴文化傳媒有限公司與及鄭爽，嚴重違反電視劇製作成本配置比例要求，在申請電視劇《倩女幽魂》發行許可時隱瞞真實情況、提供虛假材料，決定不得播出電視劇《倩女幽魂》，同時要求各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網絡視聽節目服務機構不得邀請鄭爽參與製作節目，停止播出鄭爽已參與製作的節目。

國家廣電總局強調，偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」違反法律法規，擾亂行業秩序，衝擊社會公平正義底線，對此「零容忍」。國家廣電總局將進一步加強演藝人員片酬規範管理，加強行業管理和隊伍教育，對違法違規的演藝人員和相關機構堅決嚴肅追責處理，促進行業健康發展。