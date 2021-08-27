電視劇《倩女幽魂》片酬1.56億元未納稅　鄭爽偷逃稅遭罰2.99億元

國家稅務總局辦公廳發出通報，指上海市稅務局第一稽查局已查明鄭爽偷逃稅案件，其在2019年至2020年間，未依法申報個人收入1.91億元（人民幣．下同），偷稅4526.96萬元，另有其他少繳稅款2652.07萬元。

通報稱，鄭爽被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元。



鄭爽與張恆。（VCG）

通報介紹，上海市稅務局第一稽查局在4月初，依法受理關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報後，在國家稅務總局指導督辦下，在天津、浙江、江蘇、北京等地稅務機關配合協助下，針對鄭爽利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅問題，以及2018年規範影視行業稅收秩序以後，鄭爽參加的演藝項目和相關企業及人員涉稅問題開展全面深入檢查。

另據上海市稅務局發布的新聞稿，經查，鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與製片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，未依法如實進行納稅申報，偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元。同時查明，鄭爽另有其他演藝收入3507萬元，偷稅224.26萬元，其他少繳稅款1034.29萬元。以上合計，鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。

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上海市稅務局指，鄭爽的行為違反自2018年以來中央宣傳部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等部門，三令五申嚴禁影視行業「天價片酬」、「陰陽合同」等要求，偷逃稅主觀故意明顯，嚴重擾亂稅收徵管秩序，違反相關稅收法律法規，依法予以從嚴處理。

局方表示，鄭爽在稅務部門送達行政處理處罰決定書時未提出異議，表示不復議不起訴，並已在規定期限內繳清全部稅款和滯納金，「稅務部門正依法督促其在規定期限內繳清罰款」。

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此外，上海市稅務局提到，稅務部門同時檢查發現，案件舉報人之一張恆，作為鄭爽《倩女幽魂》項目的經紀人，涉嫌策劃1.6億元約定片酬的拆分合同、設立「掩護公司」等事宜，並直接操作合同具體執行、催款收款等活動，幫助鄭爽偷逃稅款。上海市稅務局第一稽查局已依法對張恆進行立案檢查，並將依法另行處理。此外，相關企業存在涉嫌為鄭爽拆分合同、隱瞞片酬提供方便，幫助鄭爽偷逃稅款等涉稅違法行為，稅務部門也已依法另行立案處理。