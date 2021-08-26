盤點7位藝人自毀演藝事業　鄭爽代孕棄養吳亦凡被正式逮捕

從今年年初開始內地有不少藝人接二連三爆出醜聞，震驚不少民眾的三觀，亦受到官媒的斥責，遭受業內全面封殺，甚至過去從演過的影視作品紛紛遭到下架等，對他們這一些失德藝人做到查無此人。從鄭爽代孕棄養風波﹑吳亦凡涉嫌強姦到近日爆出的黃旭熙（Lucas）桃色風波等，一共有7位藝人自毀演藝事業，其中有5位與「性」有關係，現在就讓我們一起來看看吧！



鄭爽—「代孕棄養」

今年1月份內地女星鄭爽被前男友張恒踢爆在美國找代孕並棄養，在微博上傳多段錄音作證，在分手之前二人原來在美國已是夫妻關係，不過在子女出生之前已經分道揚鑣。鄭爽代孕棄養一對子女惹來網友不滿，亦引來官媒作出批評指其違背社會公德良俗，隨即引發許多代言商品﹑綜藝節目等與她切割關係，就連曾經奪過的獎項亦遭到撤銷，其參演的影視作品亦遭到下架，未播作品亦面對極大損失。

沒想到事隔多月，她又被張恒踢爆涉嫌逃稅漏稅，指控她接拍劇集《倩女幽魂》（現改名《只問今生戀滄溟》）時簽有「陰陽合同」，收取1.6億人民幣 （約1.9億港元）天價片酬，非常驚人。目前她正接受有關單位調查，還未有正式結果出爐。

鄭爽因為「代孕棄養」風波而遭到全面封殺。（微博圖片）

吳亦凡—「涉嫌強姦罪」

7月份內地男星吳亦凡被網紅都美竹在微博指出其在酒店玩選妃﹑涉嫌誘姦未成年少女等，事件引發極大迴響。吳亦凡曾在微博發文澄清：「從來沒有過甚麼選妃，沒有誘奸迷奸，沒有甚麼未成年，如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄。」但此舉未能平息風波，更連翻遭到官媒批評，直斥他只不過是一位失敗且無藝無德的偶像產品而已。

在澄清沒有多久後，經北京朝陽警方調查有初步結果出爐，直接推翻了吳亦凡過去發出的澄清聲明，指他確實以挑選MV女主角的面試為由，相約多名女生到家中參加聚會並飲酒，其中更有進行性關係等。其後在8月中他因涉嫌強姦罪遭到北京朝陽區人民檢察院經依法審查後批准逮捕，被拘捕後繼續被羈押。

「中國網絡視聽節目服務協會」早前宣佈國內三大知名平台優酷、愛奇藝、騰訊同其他小平台，已經共同合作火速將吳亦凡的有關影視作品、視頻下架，截至目前為止已經處理了190萬條視頻，影視綜藝節目更多達7,000部，實行做到查無此人。

網紅都美竹在微博連環爆料。（視覺中國﹑都美竹微博圖片）

張哲瀚—「疑親日風波」

8月中憑劇集《山河令》走紅區區半年時間的內地男星張哲瀚，被網友翻出他昔日曾到訪日本的靖國神社觀光並打卡，還於改裝汽車上印上「旭日旗」圖案，引發軒然大波。雖然事後他透過微博發文表明自己「曾經無知」，但未能平息風波，官媒甚至批評他觸碰了歷史傷痕，傷害了民族情感，不接受他「曾經無知」的說法，強調身為中國人應該銘記歷史。

不少與他合作的代言商品紛紛發聲與他終止合作，連一炮而紅的劇集《山河令》亦慘遭下架，待播中的多部影視作品未能播出，就連母校上海戲劇學院亦將他從校友名單中刪除，短時間內恐怕難以翻身。

張哲瀚疑「親日」自毀事業。（《山河令》微博圖片﹑微博圖片）

霍尊—「桃色醜聞」

同樣在8月中，內地歌手霍尊被前女友陳露揭發於二人交往期間約炮尋歡，還在朋友聊天群組高談闊論約炮經過，自爆因縱慾過度「一晚三次」而導致體力透支等，說話非常露骨。

形象一落千丈的他過去演出的作品《國風美少年》﹑《我是唱作者2》等都已經遭到下架。而原先有份參與錄製的節目《披荊斬棘的哥哥》亦終止與他合作。8月14日他發出長文宣布退出娛樂圈，希望事件到此為止，不要再傷及無辜：「該我的錯，我來認，我來扛。」事件暫時告一段落。

霍尊被前女友陳露揭發，原來在二人交往期間其在外約炮尋歡。（微博圖片﹑視覺中國）

田蕤—「強制猥褻」

8月17日，國家一級演員田蕤被上海市松江區人民法院依法公開宣判，他因強制猥褻案被判有期徒刑二年六個月。事發一名上海戲劇學院女學生到田蕤家中討論劇本，沒想到飯後田蕤竟主動灌酒，在少女醉酒後性侵，事後更向少女提出性交易，換取幫助少女在演藝圈的發展。但女生未有就範，並在朋友陪同下報警，去年時他就因為涉嫌猥褻罪而被拘捕，近日遭到判刑。

國家一級演員田蕤因為強制猥褻判監2年半。（微博圖片）

錢楓—「涉嫌下藥性侵」

內地湖南衛視主持人錢楓近日被一名女性指控落藥性侵，化名為「小藝」的女性在微博上傳多則貼文，詳細交待了錢楓涉嫌性侵的經過，還曬出多段CCTV視頻，力證自己沒有講大話。官媒「人民網評」就事件作出評論，直言錢楓要直面對方的指陳。而湖南衛視方面已將他停職，揚言會配合有關部門的調查，有待警方查明真相。

錢楓被爆涉嫌性侵。（《天天向上》微博圖片﹑小藝微博圖片）

黃旭熙—「桃色醜聞」

韓國男團NCT的香港成員黃旭熙（Lucas），24日被粉絲踢爆在同一時間與多位粉絲交往並發生性關係，更在交往期間情緒勒索粉絲，要求粉絲送禮物﹑出酒店錢等，重挫正面形象。

發生桃色事件後，粉絲後援會相繼離他而去，原本將於近日推出的新單曲MV亦遭到公司宣佈中斷。25日Lucas上傳手寫信道歉：「誠心地向因爲我的錯誤行爲而受到傷害的人們道歉。」表明會進行深刻反省，目前他將暫停一切演藝活動。

NCT香港成員Lucas被爆曾與女粉絲交往。（IG/@lucas_xx444）