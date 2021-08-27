趙薇鄭爽外再有藝人疑被封殺　音樂人高曉松曾為靖國神社「辯護」

知名導演、音樂製作人高曉松也被傳出所有作品將遭全網下架，疑似因高曉松此前一系列不當言論。



網信辦8月27日發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》。此外，網絡傳出國家廣播電視總局在8月25日文件中列出的劣跡藝人名單，包括霍尊、吳亦凡、鄭爽、趙薇、范冰冰等，要求線上線下所有節目排查清理劣跡藝人作品。

目前，趙薇、鄭爽、霍尊超話被封禁，鄭爽名字在相關視頻網站封禁，作品被下架。趙薇主演的多部影視作品別下架，她的名字被演員表除名。

高曉松被曝出曾參觀靖國神社 為「戰犯」辯解（點擊瀏覽大圖）：

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8月26日，再有網傳消息稱，某平台方工作人員表示，已經接到通知，將下架高曉松的相關作品。目前，在愛奇藝平台中，已經搜索不到《曉松奇談》的平台內鏈接。

資料顯示，高曉松出身於高級知識分子家庭，母親是清華大學建築學教授張克群，父親是清華大學建築學教授高立人。外祖父張維為深圳大學首任校長，外祖母陸士嘉是北京航空航天大學創建者之一。高曉松自身也頗為優秀，是作曲、填詞人、音樂製作人、導演、作家以及脱口秀主持人，因才學出眾在內地具有較高知名度。

高曉松過往爭議言論（點擊瀏覽大圖）：

不過高曉松卻被曝多次發表有爭議的言論，並曾參拜日本靖國神社，還為裏面的戰犯辯解：「當然是可以紀念的，這些人是親人，我爺爺、我爸爸，就是進去祭奠他爺爺、他爸爸的。那是為國戰死的嘛，也不是戰犯。」

為此，中國社科院官方微博「思想火炬」曾激烈批評高曉松為日本戰犯辯解是顛倒黑白、混淆是非，但在當時未引起關注。