經濟問題？受張哲瀚牽連？　內媒就趙薇被封殺剖析三大可能原因

內地知名女演員趙薇周四（26日）晚起傳遭封殺，其執導作品《致我們終將逝去的青春》在騰訊視頻被下架，其參與主演、一直被奉為經典的《還珠格格》等多部影視作品，在演員列表中亦一度不見「趙薇」，其後亦都遭到下架。對此，註明為電影中國雜誌主編的網易號「光影新天地」發表文章，就趙薇一事剖析了可能的三大原因。



周四晚，趙薇的名字被發現在《還珠格格》第一輯和第二輯的演員表中被去掉，如在第一輯，林心如的名字排在首位，范冰冰、蘇有朋、張鐵林等人緊隨，唯獨缺了趙薇。不久，兩部經典還是遭到下架。更甚的是，到晚上10時多，包括經典電視劇《情深深雨濛蒙》，電影《花木蘭》、《港囧》等在內所有趙薇的影視作品，以及其參與過的表演類綜藝節目亦一一被下架。目前在影片網站搜索趙薇，會顯示已經沒有相關結果，如愛奇藝顯示「由於相關法律法規和政策，部分結果未予顯示」。

由於直到8月中旬，趙薇的社交平台仍有更新，此後趙薇也未出現什麼爭議，因此不少網民對事件感到突然。隨後的深夜，新浪微博上「趙薇怎麽了」成熱搜榜第一位，然而很快不但「趙薇超話」被封， ​​​​相熟的演員黃曉明和楊紫據稱也緊急刪除了和趙薇相關的所有微博。

雖然未有官方消息，但「光影新天地」表示，梳理趙薇近期的相關動態，會發現事件不外乎三方面原因。

趙薇和丈夫曾被證監會罰款。（視覺中國）

第一點有可能是經濟問題，文章表示趙薇演藝事業順風順水後，也和丈夫黃有龍進入資本市場，惟二人近年在股市上引發不小爭議，旗下龍薇傳媒被指在自身境內資金準備不足、相關金融機構融資尚待審批，存在極大不確定的情況下，以空殼公司收購上市公司萬家文化，且貿然予以公告，對市場和投資者產生嚴重誤導，最終皆被證監會罰款，並被處罰5年禁入證券市場。值得一提的是，趙薇從未公開回應過事件，也沒有針對處罰有過相關舉措，「很顯然是操作有問題，認罰了」。

趙薇曾穿有日本軍旗的衣服而引起爭議。（每日頭條）

第二點原因則是近期趙薇過往行為和言論被再翻出，如她多年前曾穿有日本軍旗的衣服而引起爭議。雖然事件後來慢慢平息，但近期受娛樂圈風波影響而再次被網民翻出並在社交平台廣泛傳播。文章認為，在如此情況下，很可能穿有關衣服的照片對趙薇的事業產生影響。

最後一點可能原因，則是很可能受到張哲瀚事件牽連，後者被趙薇簽約成為旗下藝人。事源張哲瀚日前到日本參加朋友婚禮，卻因舉辦地乃木神社供奉的乃木希典在日俄戰爭中曾入侵中國旅順、遼陽，亦曾在1895年入侵台灣，在二戰前被日本人尊為「軍神」，而陷入爭議。張亦被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，結果被網民批評是「精日分子」，最終被26個合作品牌先後解約，其社交平台帳號被封，相關作品也下架。