內地新冠疫苗接種覆蓋76%人口　國家衛健委建議這些人群打加強針

國務院聯防聯控機制今日（27日）在召開新聞發布會，據國家衛健委負責人介紹，截至昨日（26日），內地累計報告接種新冠病毒疫苗超20億劑次，疫苗接種的總人數達到10億7250萬人，覆蓋全國人口的76%。完成全程接種的人數為8億8943.9萬人。



8月14日，湖南省長沙市湘一芙蓉第二中學學生在學校接種新型冠狀病毒疫苗。（新華社）

外界關心是否需要打加強針，國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉在發布會上表示，現階段是否要對全人群開展接種6個月後的加強免疫，專家建議還待進一步研究，並且要根據疫情的情況來做出綜合的研判。

至於哪些人群需要接種新冠疫苗加強針，鄭忠偉表示，目前內地疫情防控形勢很好，重點是外防輸入，對輸入風險高的，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員，在完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種。

此外，在常規接種當中發現，免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群，他們接種後產生的免疫效果沒有18-59歲的好，但是這類人群又恰恰是感染後的高危人群。他們感染後出現重症、危重症、死亡的風險要高於其他人群。因此專家也建議對這類人群在接種後6個月，可以開展一劑加強針。

由於工作、學習、交流的需要，還有一部分人群要去到境外的疫情高風險地區或者國家，專家也建議對這類人群在接種滿6個月後，可以開展加強免疫。

鄭忠偉還稱，結合國藥中生、北京科興開展的關於加強針疫苗的研究結果發現，兩間企業的疫苗在接種6個月後，抗體都出現了不同程度的下降，「接種疫苗後抗體下降，和我們常規的疫苗都是這樣的規律。」

他指出，抗體下降以後，在6個月時間進行了第三劑的接種，首先發現接種是非常安全的，和他們的第一劑、第二劑的安全數據差不多。

其次，接種第三劑以後，受種者的抗體水平出現了快速上升，3天以後就開始出現上升，7天以後就升到了一個較高的水平，到14天的時候，大概相當於原來的15-30倍不等。但是接種的這部分人群，又過了6個月再檢測的時候，抗體仍然出現了下降，但是下降後的低點也超過了2劑接種的峰值。因此加強接種疫苗的保護效果，從免疫原性的角度來看，能夠得到提升。