趙薇被封殺｜網傳指疑涉犯「七宗罪」　包括「勾結阿里系」

內地知名女星趙薇突遭全網封殺，引發諸多揣測。網上流傳消息指出，趙薇疑是涉犯「七宗罪」，其中包括有「勾結阿里系」。



8月26日晚，有消息傳出，趙薇被列為劣跡藝人，根據相關要求，各部門各單位要對所有線上線下節目排查清理有關劣跡藝人的相關內容。不過，這未得到官方證實。次日，有內地網民就發現「趙薇」的微博超話突然被關閉，在各大影片平台上，趙薇主演的多部作品也被除名，包括讓她大紅大紫的電視劇《還珠格格》第一部和第二部。此外，《京華煙雲》、《虎媽貓爸》等多部影視劇，均已刪除趙薇的名字。

針對一系列情況，不少內地網民猜測趙薇被封殺的原因，隨後網上就有傳言指出，趙薇疑犯下七大罪狀。

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網傳趙薇的「七宗罪」：

一是「勾結阿里系」，趙薇與阿里巴巴創辦人馬雲關係密切，富商老公黃有龍與政商過從甚密。近日浙江多名官員落馬，其中杭州市委書記周江勇被指於數年前曾與馬雲一起力保趙薇。

二是內地娛樂圈新晉男星張哲瀚被指辱華，除了他在日本乃木神社舉辦的婚禮，還與日本否認南京大屠殺的戴薇夫人一起合照、參觀靖國神社。巧合的是，趙薇就是張哲瀚背後的老闆。

三是趙薇在20年前，曾經身穿日本軍旗印花連身裙拍攝雜誌照片。

四是趙薇在2016年執導的《沒有別的愛》，劇中男主角被指是台獨分子，女主角亦支持參拜靖國神社，趙薇因此被批評拍攝「台獨電影」。

五是趙薇轉型沾手金融後，被揭發曾以空殼公司收購上市公司，對股市造成不良影響，更被官方判罰5年內禁入證券市場。

六是近年內地打擊娛樂圈暴利，今年初已傳出趙薇被凍結數百萬股權 ，藝人紛紛註銷公司。另一名女星鄭爽遭查逃稅案，被處罰近3億元人民幣，有指對趙薇再出手是殃及池魚。

七是十多年前趙薇被指用其強大勢力以大欺小，欺壓萬惠（「你好萬維網」負責人吳樂水的太太）一家，箇中真假至今謎團未解。不過趙薇後來更揭發疑指使人毆打孕婦，私德形象破產。

但值得注意的是，以上的「七宗罪」，有幾項至今趙薇都未公開回應過。