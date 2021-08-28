前財政部長金人慶因家中失火死亡　曾獲評「年度亞洲最佳財長」

中國財政部前部長金人慶因家中失火受傷，周六（28日）搶救無效死亡，終年77歲。



公開資料顯示，金人慶1944年7月生於江蘇蘇州，1966年9月於中央財政金融學院（現中央財經大學）財政系畢業，兩年後被分配到雲南省永勝縣糧食局工作，開始從政之路。他歷任永勝縣糧食局副局長，永勝縣財辦副主任，中共永勝縣委常委、永勝縣革委會副主任、永勝縣副縣長、中共永勝縣委副書記、永勝縣代縣長、永勝縣縣長，中共雲南省麗江地委委員、行署副專員等職，並1985年8月以41歲之齡擢升為雲南省副省長。

金人慶1991年9月調入財政部，出任副部長；1995年3月轉任國務院副秘書長、機關黨組副書記，半年後再出任中共北京市委常委、北京市副市長；1997年12月晉升中共北京市委副書記。1998年4月，他出任國家稅務總局局長，2003年3月被任命為財政部部長。2005年，他被世界銀行、國際貨幣基金組織年會例報《新興市場》評選為「年度亞洲最佳財長」。

2007年8月30日，金人慶以個人理由辭去財政部長的職務，同時被任命為國務院發展研究中心副主任（正部級）。至2009年11月，時年65歲的他被國務院免去了國務院發展研究中心副主任職務，結束政治生涯。