飯圈危機｜中紀委指流量明星「翻篇」了　亂象整治是對人民負責

內地官方加大力度整治「飯圈」亂象。中央紀委國家監委網站周六（28日）發表了題為《流量明星「翻篇」了》的文章，對涉事藝人進行點名批評，並指「飯圈」亂象給青少年帶來不良影響，相關部門的重拳整治是對人民負責的態度，也是對文娛事業健康發展的保護。



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《文章》表示，娛樂圈負面新聞加劇了「飯圈」亂象，搞得網絡空間烏煙瘴氣、生態惡化，給廣大網民特別是青少年帶來不良影響。包括演員鄭爽偷逃稅、頂流吳亦凡涉嫌強姦罪被逮捕、趙麗穎的極端粉絲拉踩引戰、李誕因發布低俗廣告被罰款87萬元人民幣、流量演員張哲瀚因「打卡」靖國神社等惡劣行為被行業抵制等。

《文章》指，流量明星德不配位，給整個行業帶來負面效應，更給以青少年群體為主的「飯圈」帶來惡劣影響，一些「飯圈」扭曲成為充斥歪風邪氣的「怪圈」。中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長鄶穎波認為，對於成長發育中的青少年來說，「飯圈」思維倡導的一些錯誤的世界觀、人生觀和價值觀，如果任由資本、流量加以放大，而不加以引導和改變的話，將對青少年未來的人生和社會風氣都產生巨大的破壞力。包括「倒奶事件」、「集資行為」、「吳亦凡事件」等等，都是飯圈文化對青少年行為和思維方式深度「侵蝕」的表現。

選秀節目投票制度，引發出粉絲為了給偶像投票而倒大量牛奶入水渠。（微博@中新經緯）

《文章》認為，「唯流量論」一段時間以來甚囂塵上，流量被視為評判文藝作品質量好壞和藝人影響力大小的唯一標準，不僅扭曲了創作和宣傳的初心，讓文藝創作迷失方向，甚至滋生出流量造假等行為。而在「唯流量論」的驅使下，資本方嚴重依賴「流量明星」帶來的粉絲效益，默許甚至鼓勵粉絲刷數據、控評、互撕等，其中「飯圈」集資打投成為經濟犯罪的溫床，不少青少年深受其害。

《文章》稱，文藝是鑄造靈魂的工程，相關部門的重拳整治亂象，是對文藝工作者的引導，也是對文娛事業健康發展的保護。重拳整治娛樂圈、「飯圈」亂象，更是本著對社會負責、對人民負責的態度，依法加強網絡空間治理，加強網絡內容建設，為廣大網民特別是青少年營造一個風清氣正的網絡環境。