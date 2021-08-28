飯圈危機｜官方頒文件整治亂象　微博、騰訊發聲指將完善管理機制

藝人粉絲團在網絡互展罵戰、為支持偶像而非理性消費，近年來，內地的「飯圈」亂象頻發且屢遭官方點名批評。中央網信辦近日頒布文件，對「飯圈」亂象進行進一步治理，隨後包括微博、騰訊等在內的網絡平台發聲回應並公開整改措施。



明星現身機場時，粉絲總是蜂擁而至。（視覺中國）

微博：嚴肅處置組織攻擊謾罵、發布互撕引戰內容的賬號

據早前報道，中央網信辦秘書局發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，提出取消明星藝人榜單、嚴管明星經紀公司、嚴禁呈現互撕信息、嚴控未成年人等十條措施。對此，微博表示作為平台方，微博始終堅持履行社會責任和主體責任，加大「飯圈」綜合治理，淨化網絡風氣，堅決反對一切無底線、非理性的追星行為。

微博稱，為了整改「飯圈」亂象，微博近日推出的舉措包括，8月6日主動下線「明星勢力榜」、8月27日全面下線超話模塊中明星、CP、音樂分類超話排行；嚴禁在超話中出現應援打榜模塊，嚴禁違規集資行為；主動約談明星工作室及經紀公司，強化警示作用，並建立約談機制；推出《明星經紀公司及官方粉絲團社區行為指引》，明確規定明星及其經紀公司應對其粉絲團體肩負正向引導責任；自5月份起共發布飯圈治理系列公告28期，清理違規微博4萬餘條，解散違規群組5763個，關閉違規超話近3000個，處置互撕謾罵話題2354個，處置違規賬號7000多個。

微博發通告指，堅決反對一切無底線、非理性的追星行為。（視覺中國）

微博又指，將要求所有名稱中含「粉絲團」、「後援會」等粉絲組織賬號，限期兩周內必須獲得明星與經紀公司授權，未獲得授權將做禁言處罰直到獲得授權；將推出娛樂營銷號違規行為處置細則，對發布造謠傳謠、宣揚抵制、低俗八卦等內容的營銷號進行組合拳式的處罰；對組織攻擊謾罵、發布互撕引戰內容的賬號，給予嚴肅處置，對到政務、央媒官微下尋釁滋事的，將從嚴從重處罰。

微博約談趙麗穎、王一博工作室

8月22日，有網傳消息指內地女藝人將在新電視劇中，再次與男藝人王一博合作，對此部分粉絲喊話趙麗穎粉絲抵制「二次合作」，並對王一博進行辱罵。因此，雙方粉絲在微博中展開激烈「互撕」，最終擁有過百萬追蹤者的「趙麗穎全球粉絲後援會」、「趙麗穎微吧」等賬號被微博禁言。這也是中央網新版6月開展「清朗．『飯圈』亂象整治專項行動」之後，首個因「互撕」遭大規模禁言的粉絲群體。

趙麗穎與王一博粉絲團「互撕」過程（點擊睇大圖）

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周五（27日），微博表示平台已經約談明星趙某某、王某某雙方工作室，並稱雙方工作室未能及時有效地引導和應對粉絲的不理性行為，造成不良的社會影響。微博認為，本次約談，表達了對極端粉絲惡意拉踩、引戰現象的零容忍態度，以及建立「清朗」網絡生態環境的決心。

騰訊擬加大整治力度

此外，騰訊亦發布公告指，擬進一步加大整治力度，徹底抵制飯圈不良風氣和「無底線追星」行為。

騰訊將加大整治力度，徹底抵制「飯圈」不良風氣和「無底線追星」行為。（視覺中國）

相關措施包括，所有涉明星藝人榜單、應援集資類小程序下線整改；對所有名稱含有「粉絲團」、「後援會」等賬號和群組進行清理；加大力度清理粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、應援集資、刷量控評、誘導未成年人追星等各類有害信息；清理以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲群組；杜絕未成年人參與應援消費，嚴禁其創建或管理粉絲群組。