教育雙減｜疑隱瞞停辦續誘繳費　京校被揭無證拖欠家長至少400萬

內地教育「雙減」被指衝擊校外培訓機構前景，在北京，新諾國際少兒英語天通苑校區（下稱天通苑新諾）日前被曝故意隱瞞停辦信息，誘使家長繼續繳納學費，並拒絕退款，涉事金額高達逾400萬元（人民幣．下同）。

昌平區教育委員會周五（27日）回應表示，天通苑新諾為無證培訓機構，目前事件正在處理中。對此，有網民質疑既然無證，那何以能開業好幾年。

而在北京，名為「新諾國際少兒英語」的培訓機構有8家，惟目前已有多家顯示「關閉或搬遷」，有家長更質疑事件涉及有預謀的詐騙。



新諾國際少兒英語官網截圖。（紅星新聞）

自2017年起，張女士的孩子就在天通苑新諾上課外輔導班，據指多數家長都會選擇線下小班課程，學費為一年1.4萬元至1.7萬元不等，而她為孩子選擇的是一年2.9萬元的外教一對一教學。她今年7月15日續費一年，惟不久「雙減」政策即出台，令她擔心不已，遂在本月初與老師溝通退費事宜，不過隨即被拒絕，理由是「學校已與教育局備案，不會影響教學」。

至本月23日，老師向張女士稱學校出了問題，讓她等待客服聯繫說明。翌日，一名自稱是客服的人員以私人號碼致電張女士，稱之後會有相關工作人員與其溝通退費事宜，可當她再次撥打該號碼時，就發現對方已關機，後來亦未再收到其他工作人員電話。

而有相同遭遇的家長還有許多，相關微信群組已有270名成員，多名家長本月申請退費皆未有回音。據成員統計，涉事金額已超過400萬元，其中一名家長表示，她去年5月開始申請退費，一共涉及22950元，學校方面要求分期退款，承諾今年7月悉數退完，可是目前她僅收到退款5000元。另一名家長更指，他周日（22日）發現天通苑新諾已完成轉租，可其與多名家長仍在7月底收到續費通知，更有家長收到學校促銷活動信息，質疑機構涉嫌故意隱瞞。

有家長去年5月開始申請退費，惟被學校方面要求分期退款，直到目前僅收到5000元。（紅星新聞）

對此，昌平區教育委員會表示，天通苑新諾為無證培訓機構，目前案件正在處理，需等待回覆。而機構所屬的北京新諾陽光國際文化傳播有限公司的官方電話則已停機，有自稱加盟投資人透露，總部自8月10日就突然停止發放課件和課本。

在北京，名為「新諾國際少兒英語」的培訓機構有8家，惟目前已有多家顯示「關閉或搬遷」。家長周華質疑，事件與「雙減」政策無關。她表示，自己周二（24日）曾到派出所報案，惟獲告知該機構法人曾進行變更。翌日上午，她到機構總部發現已人去樓空，鄰居告訴她上周曾有警察來過，至於什麼時候關的則不清楚。故此，她認為事件是早有預謀，涉及詐騙，「一開始法人進行了變更，六七月份又給家長進行一些宣傳，大規模收錢」。

另一方面，事件亦引起網民關注，包括機構無證一事，「出事了無證，沒出事呢」、「無證的，為什麼能開好幾年？家長為什麼加入？」也有自稱維權家長的網民表示維權的兩天有點寒心，「國家推出雙減政策，我們理解並支持，但在我們尋求退費的時候，學校突然關閉，原法人早有預謀的更換了法人，轉移的資產，並開始走破產清算了流程。我們選擇報警，法院起訴，撥打12345各種途徑，然而感覺沒有真正想幫我們這些百姓的職能部門站出來」。