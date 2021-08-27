教育雙減｜蘭迪少兒英語創始人杭州被拘　大量家長訴停課未獲退款

內地教育「雙減」政策被指衝擊校外培訓行業之際，據杭州市公安局濱江區分局微信公眾號周四（26日）通報，杭州旦悅科技有限公司法定代表人李某涉嫌職務侵佔罪，已於前一天被依法刑事拘留，偵辦工作正在進一步開展。

據了解，李某即蘭迪少兒英語、ABC360伯瑞英語等教培品牌創始人及法定代表人李晶，其被拘前被指瘋狂賣課，且承諾隨時可退款，結果卻未有實現之餘，蘭迪亦自本月10日起全面停課。



公開資料顯示，李晶於2011年創辦ABC360，後在2017年創辦蘭迪少兒英語，至今已獲C輪融資，同時為國內唯一獲得阿里系和騰訊系雙資本的在線英語教育公司。

「雙減」定案後，因應要求，各大少兒英語培訓機構陸續宣布停售境外外教課程，然而許多網民在微博發帖投訴表示，李晶在政策公佈後仍在直播間瘋狂賣課，更大力呼籲家長趕緊買，結果蘭迪自本月10日起全面停課至今，李晶亦拒不退款，未有實現「隨時可退」的承諾。另一方面，有爆料者指李晶單方面提出換成AI課，並已有逾5000名家長在微信接龍剩餘課時和費用，「基本一個家庭就一萬到三萬（人民幣．下同），還有那麼多少沒登記的，這個是上億元的侵佔！」

據一份家長自發統計的課程及退費金額統計顯示，已近5000人參與，遍佈北京、吉林、四川、江蘇、重慶等地。據指家長多以逾萬元購買課程，甚至有家長購買了兩年多、價值3.4萬元的課程，但停課後沒有得到退款，目前仍有326課時未上。

周四下午，杭州旦悅科技有限公司面向蘭迪少兒英語、ABC360英語、大棗口語陪練的用戶發佈公告，指李晶被拘後，公司仍將努力為用戶提供服務，積極轉型做好產品，目前已經上線愛課AI錄播課、口語星球AI錄播課、360商務英語課和Starlight微課堂等作為替代課程供用戶選擇，尚未獲得替代課程賬號的用戶可聯繫班主任或客服。