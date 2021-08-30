新冠溯源｜美國難證「實驗室泄漏論」　新華社漫畫諷反科學反理性

中美在新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源問題上持續交鋒。美國總統拜登（Joe Biden）將矛頭對準湖北武漢實驗室，並要求情報機構對新冠病毒源頭做出調查。這些情報機構在研究後表示，無法就病毒是否由實驗室泄漏達成共識。這一結論被中國官媒以漫畫嘲諷。



美國國家情報總監辦公室8月27日發布「新冠病毒溯源調查報告」，結論是「沒有結論」，引來中國官媒嘲諷這是「美方政治化溯源的重大失敗」。官媒指出，情報部門大張旗鼓搞滑天下之大稽的「栽贓報告」，如今妄圖誤導國際輿論不成，美國將這一記耳光打在自己臉上了。

美國情報總監辦公室報告指，屬下的情報機關無法就病毒的源頭得出一致結論，也無法就病毒是否由實驗室泄漏達成共識，但可以確定的是，它不是一種人工研發的生化武器。

美國情報總監辦公室統領美國18家情報機關。他們認為，新冠病毒源頭有兩個可能性，與受感染的動物接觸，或是實驗室事故造成。

其中，數家沒有具名的情報機關認為，病毒可能是由人類與染有病毒、或病毒近親的動物接觸，繼而傳染到人類。他們還表示，對這個結論的信心程度為「低度」 。

中國官媒新華社以諷刺美國將新冠溯源問題政治化。（新華社）

有一家情報機關指，第一宗人感染新冠可能是源於武漢病毒實驗室發生的一宗事故。

報告公布後，拜登透過聲明，再次批評中國在新冠病毒溯源調查不合作。他聲稱，中國不斷阻撓國際調查人員和全球衛生人員取得疫情資料。「世界需要這些答案，我會一直努力直到得到它們。」

中國駐美大使館也就這份溯源報告發出聲明，批評報告由美國情報部門主導杜撰，「毫無科學性和可信度可言」。中國駐美大使館又指：「新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家而不是情報專家研究。」

新華社徐澤宇工作室並創作了一幅名叫「『病毒』裁判所」的漫畫，諷刺美國政府的「甩鍋」行為。

報道介紹，漫畫以美國國會聽證會為場景，正在受審的是一名象徵着科學精神的武漢病毒研究所的科研人員。審判席上分別坐着反科學、反理性的歷史人物，左邊豎立的是自由女神像與天啟死亡騎士的混合體，右邊是象徵美國政府的白頭海雕，正撲向受審者手中的蛇形手杖。

右上方一幅名為「被審判的伽利略」的油畫以及畫面下方伽利略的一句拉丁文名言「Eppur si muove」（意為「地球仍然在轉啊」），點明瞭美國政府對科學精神的打壓，正如歐洲宗教裁判所對伽利略的審判一樣荒謬可笑。