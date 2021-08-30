原需提供未接種原因　長沙地鐵連夜撤銷查乘客打針記錄措施

內地多地推進疫苗接種，長沙方面周日（29日）宣布，自周一（30日）起市民乘坐長沙地鐵及磁浮快線，在原有查驗電子健康碼基礎上，當局將增加查驗新冠病毒疫苗接種記錄。未接種新冠病毒疫苗的乘客，須登記姓名、聯繫方式、身份證號碼、家庭住址、未接種原因等信息後，方可進站乘車。

網傳長沙地鐵連夜撤除規定，而據內媒《澎湃新聞》30日報道，地鐵運營人員於30日僅查驗電子健康碼，沒有查看疫苗接種信息以及登記未接種信息。



報道指，早前有網傳信息稱長沙地鐵已經接到上級通知，30日起取消疫情接種情況查驗和未接種人員信息登記，長沙地鐵連夜撤除相關告示、桌椅等相關設施。

對於不再查看疫苗接種信息、不再登記未接種信息這一變化的原因，長沙市地鐵客服處工作人員表示，「沒有接到明確通知，但地鐵站現在是這麼做的」。

據官方數據，截至2021年8月5日24時，長沙市累計接種新冠疫苗1297.27萬劑次，已有518.59萬人完成全程接種。

長沙市疾控中心主任楊人貴8月6日表示，疫苗接種和防控措施並用是防止疫情反彈的主要措施，下階段，長沙將繼續有序推進新冠疫苗接種，9月20日前完成15∼17歲人群兩劑次接種；9月啟動12∼14歲人群接種，10月底前完成兩劑次接種；同時盡快完成18歲以上人群的全程接種，實現全市無禁忌症適應人群的「應接盡接，願接盡接」，築牢全民免疫屏障。