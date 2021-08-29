新冠肺炎｜內地昨本土零新增　疫苗累計接種超20億劑次

相隔6日後，內地本土再次零新增。國家衛健委公布，內地昨日（28日）新增33宗確診病例，均為境外輸入個案。
目前，內地現有確診病例1259宗，累計確診94819宗，4636人病亡。截至8月27日，內地累計報告接種新冠病毒疫苗201954.9萬劑次。
消息指，33宗新增的境外輸入個案，包括雲南17宗，上海5宗，天津4宗，廣東3宗，江蘇2宗，福建、四川各1宗。上海新增1宗境外輸入疑似病例；境外輸入現有確診病例641宗，累計確診8261宗。同日，內地新增無症狀感染者20宗，均為境外輸入；當日轉為確診病例4宗；尚在醫學觀察的無症狀感染者446人。
截至今日（29日）凌晨零時，內地唯一一個高風險地區，為雲南省德宏州瑞麗市姐告國門社區；17個中風險地區，包括雲南2個、江蘇7個、湖北1個、上海5個、河南2個。
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