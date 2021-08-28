新冠疫苗｜台灣今開放BNT復必泰疫苗意願登記　網站即時當機

撰文：聯合新聞網
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中央流行疫情指揮中心昨天宣布疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，28日下午2時開放意願登記，不過，記者實測，下午2時起1922平台當機，無法正常顯示。

指揮官陳時中昨（27日）表示，新增BNT疫苗為選項，平台開放8月28日下午2點重新開放，民眾如果有意願請盡速上網登記。

台灣疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，28日下午2時開放意願登記，不過記者實測，下午2時起1922平台當機，無法正常顯示。（1922網站／聯合新聞網授權使用）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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