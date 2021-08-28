新冠疫苗｜台灣今開放BNT復必泰疫苗意願登記　網站即時當機

中央流行疫情指揮中心昨天宣布疫苗意願登記平台新增「BNT疫苗」選項，28日下午2時開放意願登記，不過，記者實測，下午2時起1922平台當機，無法正常顯示。
指揮官陳時中昨（27日）表示，新增BNT疫苗為選項，平台開放8月28日下午2點重新開放，民眾如果有意願請盡速上網登記。
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