國產重組蛋白新冠疫苗III期數據公布　對Delta病毒防護力達77%

重慶智飛生物製品股份有限公司周五（27日）公布重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）Ⅲ期臨床試驗的數據，結果顯示，共接種3劑疫苗後，對於任何嚴重程度的新冠病毒的保護效力為81.76%，其中對新冠重症及以上病例、死亡病例的保護效力均為100%。此外，該疫苗對Alpha變種病毒的保護效力為92.93%；對Delta變種病毒的保護效力為77.54%。



據悉，這款疫苗由智飛龍科馬與中國科學院微生物研究所合作研發，已於今年3月在內地被納入緊急使用。

新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）今年3月已在內地獲批緊急使用。（ 中國科學院微生物研究所）

智飛生物表示，自2020年12月12日開始，該疫苗陸續在中國湖南省、烏茲別克、印度尼西亞、巴基斯坦和厄瓜多爾開展國際多中心Ⅲ期臨床試驗，計劃入組18周歲以上普通人群共計29000人，按照0、1、2月的免疫程序共接種3劑疫苗。

截止到本次數據分析日，實際共入組28500人，其中疫苗組14251例、安慰劑組14249例。共監測到全程接種後的主要終點病例數221例，對於任何嚴重程度的新冠病毒的保護效力為81.76%，達到世界衛生組織（WHO）要求的新冠疫苗有效性標準。其中對於重症及以上病例、死亡病例的保護效力均為100%。

目前已完成大部分主要終點病例的基因分型，初步分析結果顯示：對Alpha變異株的保護效力為92.93%；對Delta變異株的保護效力為77.54%。總體不良事件/反應的發生率，疫苗組與安慰劑組無顯著差異，安全性良好。

中國的新冠疫苗共有滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、核酸疫苗（包括RNA疫苗和DNA疫苗）5條技術路線。