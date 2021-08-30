國安部副部長董經緯：2020年經濟金融領域間諜案件比5年前多7倍

8月30日，中國舉行全國政法隊伍教育整頓第二次新聞發布會，中國國家安全部黨委委員、副部長董經緯現身會議，並透露了相關內幕細節。

綜合媒體報道，董經緯透露，國家安全人民防線組織實現了全覆蓋，「開通了12339國家安全舉報受理平台，群眾舉報線索不斷增多，累計達1.1萬餘條，很多線索轉化為案件，我們還對舉報有功人員進行表彰獎勵。」



在非傳統安全領域，2020年是中國國安破獲的經濟金融領域間諜案件，是5年前的7倍。同時，中國國安還加強了生物安全、網絡安全、數據安全等非傳統領域工作。

董經緯稱，「我們堅持既抓國外間諜，又抓「內奸」，有決心通過強有力手段，敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

值得關注的是，董經緯在6月曾被傳已潛逃美國並尋求政治庇護，並攜帶重要情報。

美國前總統特朗普（Trump Donald）支持者、美國共和黨全國委員會（RNC）委員俞懷松（Solomon Yue）6月20日還在推特（Twitter）發文，稱願以自己RNC委員身份打賭，這名中國國安部副部長董經緯已受到美國國防情報局的保護性監護。

但緊接着在6月23日，董經緯公開亮相參加會議，使得傳聞不攻自破。

據公安部網站6月24日報道，上海合作組織成員國安全會議秘書第十六次會議6月23日舉行，中國國務委員、公安部部長趙克志以視頻方式出席併發言，國務院副秘書長孟揚、外交部涉外安全事務專員程國平、公安部副部長杜航偉、國家安全部副部長董經緯參加會議。

資料顯示，董經緯生於1963年，早年在河北國安系統任職，官至省國安廳長，直到2017年入京躋身國安部副部長，目前任國安部副部長兼政治部主任，亦是中國全國人大常委會副委員長王晨任會長的中國法學會副會長等職。