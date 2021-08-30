陸男偷渡台灣為「學佛追星投奔自由」　台官方查是否「危害國安」

近年兩岸關係緊張，大陸軍機艦頻頻在台灣周邊巡弋，然而近一年來偷渡台灣的陸客卻不減反「大增」，理由從學佛、追星到投奔自由都有。對此，台灣司法機關罕見派出檢察官介入詢問兩名偷渡陸客，並函令各地儘速偵辦偷渡案，釐清偷渡意圖是否與刺探「台灣防務數據、危害國安」有關。



4月底一名大陸江姓男子從福建駕駛橡皮艇抵達台中港，自稱嚮往台灣民主自由，想要投奔自由。但重點不在「投奔自由」，而是他橫渡台灣海峽暢通無阻，台灣海巡因此起疑。（中央社）

綜合台灣《中國時報》報道，台灣高等檢察署統計，自2020年6月至2021年6月，發生13起陸客偷渡案，偷渡地點從常見的金門、馬祖、澎湖，到台灣台中港都有。這還不包括金門8月一周內發生的3起偷渡案。

報道稱，台法務部、高檢署認為，在疫情嚴峻、大陸軍機頻頻在台海周邊演訓時期，陸客偷渡案卻異常增加，讓台警方及海巡疲於奔命，這些偷渡客年輕力壯，聲稱來台是為了學佛、追星、投奔自由，但真實動機令人存疑。

台高檢署5月中旬曾指派承辦國安案件的檢察官赴南投看守所、金門地檢署親自訊問江元、周鮮2名偷渡犯，並勘驗2人手機、隨身物品及身體特徵，以「釐清偷渡是否含有政治意圖、涉及國家安全」。

報道稱，22歲的江元是廣西省賓陽縣人，自稱演員，2021年5月4日凌晨從廈門小嶝劃橡皮艇，清晨5時50分抵達金門三獅山；35歲的周鮮是四川省綿陽市人，自稱派遣工，4月30日早上10時30分從福建石獅市駕駛動力橡皮艇，當晚9時30分抵達台中港。

報道指出，雖然兩人都說是要「投奔自由」，但台灣檢方對兩人說詞存疑。台高檢署檢察官訊問時發現，2人供述與警方初訊內容不一，供詞反覆，說法避重就輕，甚至被發現供詞前後矛盾時，索性避答，緘默以對。

報道稱，台高檢署8月25日併發函全台地檢署，指近期陸籍人士偷渡案頻仍，為了維護國家安全及防止證據滅失，要求從速偵辦釐清其《國家安全法》、《入出國及移民法》犯行外，並深入查明其真實意圖。

金門8月一周內查獲三起偷渡案，有偷渡陸客除了自稱嚮往台灣自由，還說想到台灣「學佛」。（Facebook@海巡署艦隊分署）

事實上，4月底江姓陸客駕駛動力橡皮艇，橫渡台灣海峽，抵達台中港，一路暢通無阻，躲過台灣海軍、海巡及岸巡的「雷達」，就引起台灣輿論一陣騷亂。然而8月9日又傳出台中岸邊發現不明橡皮艇，船上還有救生衣、大陸民生物資與水，目前仍未確定有無偷渡客。