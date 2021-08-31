阿富汗局勢｜美軍空襲後稱汽車炸彈爆炸致多人死亡　央視報道否定

當地時間8月29日，美軍在阿富汗喀布爾實施空襲，宣布炸死一名蓄謀發動自殺式汽車炸彈襲擊的伊斯蘭國呼羅珊省成員，又指空襲疑似引爆了車上的爆炸物，才導致更大規模的二次爆炸。

官媒中央廣播電視總台駐喀布爾報道員赴美軍空襲現場進行了探訪，引發關注。



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據央視新聞8月30日報道，美軍喀布爾空襲現場沒有二次爆炸痕跡，並非美軍宣稱的，是空襲引發的汽車炸彈二次爆炸導致大量平民傷亡。

報道指出，「現場目擊居民表示，當時車內並沒有爆炸物，完全是美軍的轟炸導致附近居民死傷。他們質問：難道這些老實巴交的街坊鄰居包括6名兒童，竟然也成了美國人眼裏的恐怖分子？！」

截至目前，空襲已造成包括6名兒童在內的10人死亡。其中一名死者生前為外國機構工作，正在家中等待撤離。

美國在8月29日空襲後宣布，炸死一名蓄謀發動自殺式汽車炸彈襲擊的伊斯蘭國呼羅珊省成員。隨後，美國海軍上尉厄本（Bill Urban）發表聲明稱，美軍擊中一輛載有極端組織恐怖分子的車輛，疑似引爆了車上的爆炸物，才導致更大規模的二次爆炸。

對此，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）譴責美軍空襲阿富汗的行動。穆賈希德8月30日接受中國環球電視網（CGTN）記者的文字專訪，他批評美國對阿富汗進行任意攻擊是違法行為，稱事前未獲美方知會。

穆賈希德表示，「我們譴責此類襲擊，主因在其他國家進行任意襲擊是非法的。如果這裏（阿富汗）有任何潛在威脅，（美國）應該首先告知我們，而不是肆意發起造成平民傷亡的襲擊。」