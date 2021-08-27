阿富汗局勢｜譴責喀布爾恐襲　台外交部：台灣堅定與美國站在一起

阿富汗喀布爾機場於8月26日晚間發生重大恐怖攻擊事件，造成等待撤離的阿富汗民眾與美國駐軍傷亡。

對此，台灣總統府發言人張惇涵8月27日表示，蔡英文代表「我國政府及人民」，嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向阿富汗與美國罹難者家屬致上深切哀悼之意，希望傷者早日康復。



喀布爾機場外襲擊過後 目擊者稱水渠佈滿罹難者遺體（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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張惇涵表示，蔡英文同時指示台灣外交部長吳釗燮，致電美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk) ，表達「我國的關心與慰問」，除向罹難美軍及其家屬表達哀悼，並表達在此艱困時刻，台灣會堅定地與美國站在一起。

張惇涵表示，對於該起恐怖攻擊事件所造成的不幸傷亡，「我國」與世界各國同表哀慟不捨，並譴責恐怖攻擊行為，期盼相關局勢能儘速穩定，避免衝突擴大。而台灣會與美國等理念相近國家持續深化合作夥伴關係，對於區域和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。

台灣外交部8月27日表示，外交部長吳釗燮致電美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），代表台灣政府與人民向罹難美軍及其家屬表達深切哀悼，願傷者早日康復，在此困難時刻台灣堅定地與美國站在一起。

台灣外交部嚴正譴責這起恐怖攻擊事件，也將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的恐怖主義攻擊行動，善盡國際責任。該部又稱，對於不幸傷亡的無辜阿富汗平民，感到十分沉痛與不捨，並呼籲阿富汗各方保持和平理性，尊重生命財產安全，避免衝突擴大。