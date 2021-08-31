上海大學傳搜集LGBT學生名單　網民批若屬實涉侵犯私隱

內地網絡近日傳出一份被指是上海大學的內部公告，要求各學院上報同性戀、雙性戀、跨性別者等性少數的學生名單及其政治立場等資料，做為「校園調研」之用。

上海大學尚未證實上述說法，不過有多名校內學生在微博表示收到過該公告。不少網民紛紛批評校方這一做法，認為若事件屬實，有侵犯學生私隱之虞，可能違反中國新的《個人信息保護法》。



根據網傳這封「內部文件」，上海大學校方根據「有關要求」，請各學院針對被認定為LGBT等性少數群體的學生進行「調查和研究」，同時了解他們的思想和心理狀況。

表格需描述內容非常詳細。思想狀況需要從政治立場、學習科研、日常生活、人際關係、人生規劃等方面描述。心理狀況從健康狀態、不良狀態、心理障礙、心理疾病，需描述具體表現。有學生認為這是侵犯私隱，學院和學校沒有收集學生性傾向的權利。且性傾向和政治立場等毫無關係。

英國《衛報》報道今次事件時指出，中國的大學校園一度還有持續發展且充滿活力的LGBT社群，然而近年LGBT逐漸被邊緣化，中國唯一的年度同性戀節日活動「上海驕傲節」去年突然宣布停辦，並終止未來活動計劃。

今年7月，由LGBT大學生經營的數十個社群媒體帳號先是遭到停用，接著在未獲警告的情況下被刪除，激起抗議聲浪。報道引述上海紐約大學助理教授何諳銳（Eric Hundman）的看法，他說：「希望這只是一項誤入歧途的人口研究。」