清華北大等10多間大學LGBT社團　微信公眾號突遭集體封禁

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-07-07 17:27

內地周二（6日）晚間傳出大舉清理各大學性少數（同性戀、雙性戀及跨性別者等，常被稱為「LGBT」）學生社團及個別相關社會組織的微信公眾號。被停用的帳號顯示為「未命名公眾號」。 此次清理行動波及的公眾號，包括北京清華大學、北京大學、中國人民大學及上海復旦大學等名校的性少數社團。

網傳截圖顯示，這些公眾號被停用後，頁面均顯示「接相關投訴，違反《互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定》已被屏蔽所有內容，帳號已被全部停止使用」。

被停用的性少數社團公眾號顯示為「未命名公眾號」。（微博@青苗法鳴）

這些公眾號包含清華大學purple、北京大學colorsworld、中國人民大學RUC性與性別研究社、復旦大學知知社、武漢大學WHU性別性向平等研究會等10多個公眾號平台。

事件在微博引發爭論。不少網民批評封禁行動傷害了性少數群體的權益，微信公眾號平台「恰帕斯東風Radio」發文指出，「這些公眾號及它們背後默默堅守的工作者曾經在我沮喪、迷茫甚至對生活失去信心的時候給予我支持和鼓勵。我不能接受它們這樣被消失。我相信他們也幫助了和我類似的許多人。」

但也有人對此舉表達支持。認證為「互聯網科技博主」的「@子午俠士」說：「國家對LGBT出手整頓了……高校的意識形態保衛戰初見成效，為了我們的孩子能健康成長，我們可以喝一杯了」。

內地今年4月亦曾有社交網站突然清理涉性別議題的討論群組。據此前報道，4月12日深夜，內地社交網站「豆瓣」突然解散十餘個女權主義相關的小組，理由是「含有極端主義、激進時政和意識形態的內容」。當時，不少女權主義者在微博、知乎等平台抗議上述事件，稱對女權主義者的打壓，違背了男女平等的基本國策，是對保障女性權益的背叛。