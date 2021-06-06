LGBT題材電影《Money boys》　兩岸導演演員合力殺入康城影展

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-06-06 09:05

去年因疫情停辦的法國康城影展將於7月6日舉行，在6月3日公布的名單中，以LGBT為題材的電影《Money boys》入圍「一種注目」單元。《Money boys》集合兩岸卡士，由奧地利華裔導演陳熠霖執導，備獲外界期待。 此外，第24屆上海國際電影節展也在同日公布展映片單，台灣有兩部紀錄片入選，其中一部是《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》，另外一部則是台灣與菲律賓合作的《海邊最後的夏天》。

《MoneyBoys》入圍戛納影展，受到外界期待。（FB@前景娛樂）

《Money boys》由台灣、奧地利、法國和比利時四家公司聯合製作出品，導演陳熠霖則是出生在中國大陸，在奧地利就讀維也納電影學院，並拜奧地利名導Michael Haneke為師，後者曾經兩次奪得康城影展金棕櫚獎。

《Money boys》講述來自鄉下的年輕人飛為媒生而成為性工作者，與同是性工作者的曉來交往，兩人因故分開，時隔多年後兩人再相遇，飛仍在繼續打拼，曉來卻已結婚生子。片中演員更是集結兩岸人氣演員，包括台灣的柯震東、林哲熹和大陸演員曾美惠孜、白宇帆等，不論是投資方還是製作陣容都國際化而多元，許多人也看好此片角逐今年的金馬獎。「一種注目」單元還有來自中國大陸青年導演那嘉佐的《街娃兒》，其聚焦2000年初北上廣遷徙潮的年輕人獨特的生活樣貌。

近兩年因兩岸關係以及疫情等因素，兩岸電影和影人交流減少。不過，在頒獎言論引發的政治風波過後，金馬獎去年開始再有大陸電影報名且入圍，其中紀錄片獎項成為去年唯一一個有兩岸三地作品的獎項。上海國際電影節作為亞洲重要的電影節之一，過去也吸引許多台灣電影報名，今年則有兩部台灣紀錄片入圍。除了顯現華語紀錄片的蓬勃發展，透過紀錄片也可以促進兩岸三地對不同社會文化議題的關注和理解。

其中一部是今年1月15日已經在台灣上映的紀錄片《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》，該片以紀錄片形式描述作家白先勇與崑曲的緣分以及紀錄他推廣崑曲的過程。2004年白先勇推出的青春版《牡丹亭》在台灣首演，在兩岸引起巨大的討論和成功，並走出國際，在全球有近400場演出，成功的吸引更多人認識和復興崑曲。

另外一部片則是菲律賓導演Venice Atienza 與台灣製片吳璠合作的《海邊最後的夏天》片中記錄即將去大城市上中學的12歲男孩Reyboy離開海邊小村Karihatag前最後的夏天，片中講述男孩和村民間的情感以及鄉村人口外流至都市和漁業過度捕撈等議題。