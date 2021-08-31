神舟十二號｜航天員傳回在軌拍攝高清照片　西媒熱議二次出艙

中國神舟十二號航天員二次出艙引發西媒熱議。此外，航天員在軌拍攝的高清照片於8月31日公布，引發關注。



8月31日，中國載人航天工程辦公室官方發布神舟十二號航天員在軌拍攝的高清大圖。

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此前8月20日，中國神舟十二號航天員乘組執行第二次出艙活動。中國載人航天工程辦公室消息稱，8月20日下午2時33分，經過約6小時的出艙活動，神舟十二號航天員乘組密切協同，完成此次出艙活動期間全部既定任務，航天員聶海勝、航天員劉伯明已安全返回天和核心艙，比原計劃提前了約1小時。

此次出艙活動先後完成了艙外擴展泵組安裝、全景相機D抬升、艙外設施組裝等任務，進一步檢驗中國新一代艙外航天服的功能性能，檢驗了航天員與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

中國航天員二次出艙亦引發西媒熱議。法新社8月20日報道稱，當天，中國航天員聶海勝和劉伯明從天和核心艙出艙後，完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作。此次艙外作業還包括安裝艙外熱控擴展泵組和抬升全景相機等。這是中國在兩個月內進行的第二次太空行走。報道稱，太空行走是中國近期大力推進的太空計劃之一。此前，中國已有探測器登陸火星和月球。

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德國新聞電視頻道網站注意到，中國航天員首次太空行走是在2008年9月的神舟七號出艙任務中，當時，太空行走只持續了約20分鐘。時隔13年，中國航天員太空行走時間延長到6小時至7小時。

中國航天員與地球同框拍照畫面，艙外航天服細節受矚：

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英國《衛報》報道，中國正計劃向空間站發射無人貨運飛船，為第二批航天員抵達空間站做好準備。長征七號遙四運載火箭已於8月16日運抵海南文昌航天發射場，將在那裏進行最後組裝和測試。與此同時，在酒泉衛星發射中心，神舟十三號飛行任務的準備工作也正在進行。先發射貨運飛船、再發射載人飛船的飛行計劃，符合首批航天員前往空間站的模式。

報道稱，天宮空間站目前由天和核心艙這個單一模塊組成，是一個全長16.6米、最大直徑4.2米的圓柱體，包括生活區和工作區。2022年，中國空間站將繼續擴大規模。

美國《外交官》雜誌稱，中國擁有太空強國的夢想並始終為之努力。近年來，中國航天實力不斷增強，尤其是在空間站建設及月球、火星探測等方面，吸引了眾多國際合作夥伴。