祝融號火星車傳回最新影像　中國發行火星探測紀念幣

中國首次火星探測天問一號任務「祝融號」火星車駛上火星表面滿100天，國家航天局發布最新一批火星影像。



據央視報道，截至8月30日，「祝融號」火星車在着陸點以南方向累計行駛1064米。目前，火星車狀態良好、能源充足，將繼續按照「七日一週期，一日一規劃，每日有探測」的高效探測模式，向南部的古海陸交界地帶行駛，以獲取更豐富的科學探測數據。

+ 4

據報道，目前，地火距離逐漸趨於最遠，約3.95億千米，9月中下旬，地球、火星將運行至太陽的兩側，三者近乎處於一條直線，探測器將進入日凌階段。

日凌期間，受太陽電磁輻射干擾的影響，器地通信中斷，環繞器和火星車將轉入安全模式，停止探測工作。日凌結束後，環繞器將擇機進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。

報道指，在8月30日當日，中國國家航天局聯合中國人民銀行還舉行了中國首次火星探測任務成功金銀紀念幣發行儀式，以紀念中國在火星上首次留下印跡，成為世界首個一次任務實現火星環繞、着陸和巡視的國家。

人民銀行發行中國首次火星探測任務成功金銀紀念幣。（中國人民銀行官網）

紀念幣為中華人民共和國法定貨幣，由中國人民銀行發行，共3枚，包括金幣2枚、銀幣1枚。正面圖案均為中國行星探測標識，並刊國名、年號「2021」，背面圖案分別以首次火星探測任務「繞、着、巡」為主題，並刊「中國首次火星探測任務成功·天問一號」及面額。