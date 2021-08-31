住建部：防止城市更新變形走樣　住房租金年度漲幅不超過5%

周一（30日），住房和城鄉建設部發布通知，要求嚴格控制大規模拆除、大規模增建、大規模搬遷，確保住房租賃市場供需平穩，城市住房租金年度漲幅不超過5%。



住建部指，不隨意遷移、拆除歷史建築和具有保護價值的老建築。（視覺中國/示意圖）

住建部指，內地各地近期積極推動實施城市更新行動，但有些地方出現繼續沿用過度房地產化的開發建設方式、大拆大建、急功近利的傾向，隨意拆除老建築、搬遷居民、砍伐老樹，變相抬高房價，增加生活成本，產生了新的城市問題。

為了積極穩妥實施城市更新行動，防止大拆大建問題，住建部要求要嚴格控制大規模拆除，城市更新單元（片區）或專案內拆除建築面積不應大於現狀總建築面積的20%，對擬拆除的建築，應按照相關規定，加強評估論證，公開徵求意見，嚴格履行報批程式；要嚴格控制大規模增建，原則上城市更新單元（片區）或專案內拆建比不應大於2，積極拓展公共空間、公園綠地，提高城市宜居度；要嚴格控制大規模搬遷，城市更新單元（片區）或專案居民就地、就近安置率不宜低於50%；要確保住房租賃市場供需平穩，統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

住建部要求，保留利用既有建築，不隨意遷移、拆除歷史建築和具有保護價值的老建築，鼓勵在不變更土地使用性質和權屬等條件下加強廠房、商場、辦公樓等既有建築改造、修繕和利用；保持老城格局尺度，不破壞老城區傳統格局和街巷肌理，不隨意拉直拓寬道路，不修大馬路、建大廣場，最大限度保留老城區具有特色的格局和肌理；延續城市特色風貌，不破壞地形地貌，不伐移老樹和有鄉土特點的現有樹木，不挖山填湖，不隨意改變或侵佔河湖水系，不隨意改建具有歷史價值的公園，不隨意改老地名，杜絕「大、媚洋、求怪」亂象，嚴禁建築抄襲、模仿、山寨行為。

住建部要求，城市住房租金年度漲幅不超過5%。（視覺中國/示意圖）

住建部強調，加強統籌謀劃，不脫離地方實際，杜絕運動式、盲目實施城市更新，合理確定城市更新重點、劃定城市更新單元；探索可持續更新模式，不沿用過度房地產化的開發建設方式，不片面追求規模擴張帶來的短期效益和經濟利益；加快補足功能短板， 以補短板、惠民生為更新重點，聚焦居民急難愁盼的問題訴求，鼓勵騰退出的空間資源優先用於建設公共服務設施、市政基礎設施、防災安全設施、防洪排澇設施、公共綠地、公共活動場地等，完善城市功能；提高城市安全韌性，不過度景觀化、亮化，不增加城市安全風險，鼓勵近自然、當地語系化、易維護、可持續的生態建設方式，優化豎向空間，加強藍綠灰一體化海綿城市建設。

住建部最後稱，各地要不斷加強實踐總結，結合實際深化細化城市更新制度機制政策，積極探索推進城市更新，切實防止大拆大建問題。對涉及推倒重來、大拆大建的專案要徹底整改；督促試點城市進一步完善城市更新工作方案。住建部將不斷完善相關政策，積極穩妥有序推進實施城市更新行動。