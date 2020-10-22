住建部要求加強城市雕塑審查　嚴禁盲目建設「離地」大型雕塑

住建部近日發布通知，要求加強城市雕塑的管控、管理和審查，高度超過10米或寬度超過30米的大型雕塑，未來會以城市重要工程建設項目的模式進行管理。 通知並指，要嚴格控制建設高度超過30米或寬度超過45米的大型雕塑，嚴禁以傳承文化、發展旅遊、提升形象等名義，盲目建設脫離實際、脫離群眾的大型雕塑。

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同時，通知要求加強重要地區雕塑管理，按照有關法律法規規定，加強歷史文化保護和自然景觀環境等重要地區以及城市重要軸線、景觀節點上的雕塑建設管理，確保雕塑形體與城市功能、環境、空間尺度相匹配，雕塑內涵與城市歷史、文化、景觀風貌等相協調，原則上不得在歷史文化名城、文物保護單位等保護範圍和山水景觀敏感地區建設大型城市雕塑。

此外，通知要求加強重大題材雕塑審查，加強對標誌性、紀念性、主題性大型城市雕塑題材的審查，確保其符合城市文化定位和群眾審美追求。把握城市雕塑的思想性、公共性、藝術性等價值特徵，加強涉及重要政治人物、歷史人物和反映重要事件等重大題材城市雕塑的審查審批，屬於同一題材且已建設，原則上不再重複建設。新建城市雕塑涉及紀念設施、大型露天宗教造像，按照國家有關規定嚴格履行報批程序。

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通知還要求，各地應健全大型城市雕塑建設管理制度，要按照工程建設項目履行建設審批程序。將雕塑題材、形式、結構以及與周邊環境的協調性等作為重點審查內容，對於存在抄襲模仿、低級趣味等問題，或群眾反映強烈、專家爭議較大，不得批准設計方案。

（綜合報道）