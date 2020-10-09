住建部通報湖北荊州關公雕像違規須整改　此前被揭屬違建且現沉降

湖北荊州的巨大關公雕像，早前被揭發是違法建築，並且已出現沉降等問題。住建部在周五（9日）通報確認關公雕像違規，要求整改。 湖北住建廳隨後表態稱高度重視，目前正在後續研究及處理。投資建設方荊旅集團亦稱，待收到具體意見後會積極整改。

涉事關公雕像位於荊州古城東南側的「關公義園」內，其基座是關公文化展示中心。關公雕像淨高48米，連同基座共高58米，重量超過1200噸。惟內地傳媒揭發，消防部門曾要求關公雕像內部的防排煙系統整改，但當時關公雕像已經建成，如要整改就必須整個破除。報道又提到，關公文化展示中心與地面相接處如今已出現沉降導致的縫隙，最寬處約有7厘米。中心台階附近部分地板亦有凹陷，與水平面呈30度彎曲。

荊旅集團總工程師王維在受訪時就強調關公雕像本身結構沒有問題，但承認關公雕像的確未得到規劃部門許可，原因是其屬於「藝術品」。

關公文化展示中心與地面相接處如今已出現縫隙，最寬處約有7厘米。此外，中心台階附近部分地板有凹陷，與水平面呈30度彎曲。（上游新聞）

住建部在通報中指，關公雕像違反《荊州歷史文化名城保護規劃》有關規定，「破壞了古城風貌和歷史文脈」。通報要求，湖北住建廳要結合職責配合有關部門，跟蹤指導荊州市做好整改工作，同時要堅決杜絕濫建「文化地標」等形像工程、政績工程。

貴州獨山縣的「水司樓」亦要整改。（視覺中國）

此外，住建部同時亦通報位於貴州黔南州獨山縣的「水司樓」，認定其有脫離實際、濫建「文化地標」、破壞自然景觀風貌等問題。通報要求各地要關公雕像及水司樓案例中汲取教訓，切實在城鄉建設中延續歷史文脈、塑造特色風貌、展現時代精神。

（綜合報道）