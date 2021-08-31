兩米高「巨型稻」於重慶試種成功　袁隆平「禾下乘涼夢」成真？

撰文：朱加樟
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據國家雜交水稻工程技術研究中心重慶分中心，今年在重慶市大足區試種的15畝「巨型稻」獲得成功，預計畝產達800公斤以上。
專家指，「巨型稻」的高度一般是常規稻的兩倍，有的巨型稻高度已經超過2.2米，是水稻中的巨人。

今年在重慶市大足區試種的15畝「巨型稻」獲得成功，預計畝產達800公斤以上。（《閃電新聞》）

「巨型稻」是中國科學院亞熱帶農業生態研究所2017年10月正式發布的一種水稻新種質。此前在湖南等地試種成功，此次是首次在重慶試種。

國家雜交水稻工程技術研究中心重慶分中心副主任陳楊樸表示，巨型稻株型高大、集散適中、葉挺色深、光合效率高，平均有效分蘗達40個，單穗最高實粒數達500粒左右，不僅抗病、抗倒伏能力強，而且耐淹澇、耐鹽鹼。

陳楊樸又指，在「巨型稻」的稻田裡面，可以蓄比較深的水，可以搞「稻魚共生」的項目，養魚、養蝦、養蟹，幫助農民增產增收，是助力鄉村振興的一個比較好的項目。

該中心計劃明年繼續擴大巨型稻種植面積，並啟動在巨型稻稻田裡發展「稻魚共生」的試驗項目，助力農民增產增收。

「雜交水稻之父」袁隆平生前曾在接受採訪時說，「我做了一個夢，夢見我那個水稻長得比高粱還高，穗子比掃帚還長，穀粒有花生米那麼大。我跟我的助手就坐在那個稻穗下乘涼……」不少意見指，袁隆平生前追求兩大夢想之一的「禾下乘涼夢」隨著「巨型稻」技術的突破，再度往前邁進一步。

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