華為勢如破竹　再提高Harmony OS鴻蒙目標　劍指年底達4億用戶

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

華為鴻蒙系統（Harmony OS）正快速發展，系統使用者數量首度突破5,000萬個，創下歷史新高，華為決定調高今年底目標使用者數從3億個提高至4億個，這是華為二度調高年底鴻蒙系統的使用者數量，展現對鴻蒙系統的強烈企圖心。

目前全球主流作業系統有三個，一是蘋果的iOS；二是谷歌的Android；三是微軟的Windows。其中，在行動終端作業系統領域，目前Android和蘋果iOS佔據絕對優勢，根據StatCounter數據，2020年4月至2021年4月，行動端作業系統市佔上，谷歌Android系統佔比達72.2%，蘋果iOS佔比為26.9%，其他作業系統市佔不足1%。

華為消費者業務AI與智慧全場景業務部副總裁楊海松曾透露，對於作業系統這類底層平台而言，軟體使用量、市場佔有率是決定能否活下來、能否成功的核心因素，而16%的市佔率則是一個生死線，為了邁過這16%市佔率的生死線，華為今年搭載鴻蒙系統的設備數量需達到3億個，其中自有設備佔2億個，生態合作夥伴的設備數量為1億個。

相關圖輯：華為P50 Pro評測︱攝影體驗再度革新　強大硬件配開創性影像技術▼▼▼

+8

中國證券報報導，華為消費者業務CEO余承東，日前在P50系列發布會上表示，華為鴻蒙2（HarmonyOS 2）系統的升級設備數量已超過4,000萬個，平均每秒就有八個設備進行升級。今年6月2日，華為發布新一代的智慧終端機作業系統HarmonyOS 2，升級開啟一周後，HarmonyOS 2升級用戶數突破千萬個，一個多月後的7月9日，華為宣布升級用戶數突破3,000萬個。不過HarmonyOS 2系統發布後不久，華為將今年年底鴻蒙搭載的設備數量目標提高20%至3.6億個，如今二度提高目標至4億個。

華為 HarmonyOS 2支持上百款機型的升級，在不久的將來，華為 Mate9、P10等機型也將陸續開放升級，目前已有共計65款設備開啟正式版升級，鴻蒙生態開發者數量已突破120萬，超過300家應用夥伴加入到鴻蒙生態。業內人士認為，現在開發新作業系統的關鍵，主要是建立作業系統的生態系統。能否進入良性循環，是一個作業系統能否真正擁有市場生命力的核心因素。

相關圖輯：華為MatePad 11評測︱鴻蒙OS打破設備界限　提升生產力亦兼顧娛樂▼▼▼

+3
憑實力對抗封殺　華為發布業內最強AI軟件平台　性能超越對手一倍華為全新P50系列沒有5G　3大關鍵因素解構技術缺失　中國如何應對Apple獨佔三分之一　全球智能穿戴設備排名揭曉小米第二華為第三華為手機無晶片有望解決？傳高通獲供應許可　下代轉用驍龍處理器瑞典法庭叫停政府禁令　華為：相信法院會保護華為合法權益華為禁令鬆綁？傳美國允許晶片製造商繼續供貨　但只限非5G業務內媒90、00後調查　八成願意支持華為等國貨　質量優秀有親切感江蘇公司強逼員工改用國產手機　買華為有津貼　買新iPhone即炒魷

延伸閱讀：

大陸整頓企業雷厲風行 彭博：下個目標鎖定保險業

中韓建交29周年 陸：推動供應鏈、數據鏈深度融合

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

Huawei（華為）
封殺華為
鴻蒙
中國經濟
中國科技
Apple
iOS
Android
智能手機
智能電話
聯合新聞網
發表評論...