阿富汗局勢｜央視直擊喀布爾機場內部：美軍遺留大量武器

在阿富汗喀布爾機場，官方中央廣播電視總台報道員進入探訪，發現機場內有多架美軍飛機和大量武器裝備。



據央視8月31日報道，喀布爾機場內有多架美軍飛機與大量美軍沒有來得及帶走的武器裝備，包括戰鬥機、直升機和車輛等，但多數飛機已被不同程度破壞，尚不知能否被修理重新使用。目前，大批美軍裝備被進入機場的塔利班獲得。

報道指，現場還能看到美軍遺留的軍犬和飼養犬籠，說明美軍撤離十分倉促。8月30日晚美軍撤離阿富汗之後，塔利班成員開始陸續進入喀布爾國際機場。在最後一架美軍飛機撤離喀布爾機場後，阿富汗塔利班鳴槍慶賀。

美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）在30日下午通過視像通話的形式在五角大樓宣布，美國已經完成從阿富汗的撤軍工作。雖然美軍已經全部撤離阿富汗，但預計有多達數十萬件軍事裝備未能帶走，落入塔利班手中。

根據美國政府問責辦公室的一份報告，五角大樓尚未給出留在阿富汗的美國車輛和武器數量的確切數字，但之前的報告推測，遺留在阿富汗的裝備包括有36萬支步槍、數千輛卡車和悍馬裝甲車以及一些直升機。

30日，當被問及五角大樓是否會完整說明在從阿富汗撤出行動期間摧毀了多少美國軍事裝備時，五角大樓發言人柯比（John Kirby）說：「現在不是（公開的）時候，我認為當時機成熟時，我們將能夠且將努力幫助更好地充實數據。」

值得一提的是，麥肯齊在30日的五角大樓發布會上表示，美軍在離開喀布爾機場前，將遺留在機場的包括73架飛機在內的所有軍事裝備都進行了「非軍事化」處理，也就是故意破壞了它們，讓這些軍事裝備再也無法使用了。

To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 31, 2021

至於有關於軍犬留在阿富汗的報道，柯比在Twitter發文稱，美軍沒有將任何軍犬遺留在喀布爾機場，網絡上出現的照片是喀布爾動物收容所中的動物，跟美軍無關。