東京殘奧｜阿富汗選手出場展笑容　不安中起行錯過主項又如何

阿富汗殘障運動員出戰今屆奧運，較以往困難得多。國家突然變天，政局如回到廿年前，逃離與離世的畫面，天天上演。

人心惶惶之際，兩名阿富汗殘奧運動員在國際協調中，終於抵達東京。男子田徑運動員拉蘇里（Hossain Rasouli）今天立於新國立競技場，縱使未能出戰最擅長項目，但能夠自由飛躍，於願足矣。



拉蘇里原定在8月28日出戰男子100米T47級賽事，但參加女子跆拳道的隊友歌達達迪（Zakia Khudadadi）在28日晚才抵達東京，錯過賽事。消息指拉蘇里會轉項參加9月3日的男子400米T47級賽事，但據賽會網頁顯示，他改為出戰今早舉行的男子跳遠T47級賽事。這是他首次在國際賽參加跳遠，亦可能是本屆唯一參賽項目。

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為國出戰，拉蘇里指一指示意「我來自阿富汗」。（Getty Images）

相片所見，截去部分左前臂的拉蘇里相當輕鬆和歡樂，向攝影師指指自己T恤上的國家名字，不時露出笑容，高舉拇指等。完成三次試跳，最後一跳4.46米最佳，在13名選手中敬陪末席，較金牌得主的成績，足足少3米。

拉蘇里第一次參加跳遠比賽，就是殘奧。（Getty Images）

26歲的拉蘇里，因為接觸地雷而被炸斷左手。幸而他一直保持正面，從未視自己為殘障選手。這一次得到日本與法國協調，秘密從阿富汗首都喀布爾先飛赴杜拜轉機到巴黎，然後再轉機到東京。惟考慮安全因素，他們抵埗後入住選手村，未有公開露面，今天比賽後亦獲特別安排，毋須進入混合採訪區。

局勢不穩之際，外間擔憂拉蘇里與另一隊友能否成行，最終在國際協調下圓夢。（Getty Images）

國際殘奧委發言人史賓斯指，拉蘇里能夠出戰，表現「超級興奮」，「他有嘗試過跳遠，但這是首次參與大賽的跳遠項目，相當特別。」

得到飛躍的機會，拉蘇里盡力而為。（Getty Images）

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殘奧舉行前，阿富汗政局變天，塔利班（Taliban）重奪政權引發當地民眾逃亡。阿富汗的殘奧選手團只有兩名運動員拉蘇里及歌達達迪，一度因為商業客機停飛，滯留首都喀布爾。開幕禮當晚，阿富汗沒有運動員持旗，要由日本的義工代勞。

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敏感時刻，通告示意拉蘇里不會進入混合採訪區。（Getty Images）

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