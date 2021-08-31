美媒提唐朝「侵略」阿富汗　環時諷：沖繩來的新垣結衣也是中國人

美軍從阿富汗撤離，並於8月30日完成撤軍行動。在此背景下，西方媒體報道稱，指唐朝軍隊曾攻打至今天的阿富汗境內，稱「中國侵略過阿富汗」，引發熱議。



8月28日，在《外交學者》雜誌網站一篇題為《唐朝與阿富汗：帝國墳場》的文章中，作者以唐王朝和突厥汗國邊境戰爭史為背景，指出唐軍曾攻打至今阿富汗境內，並在當地設立過地方政府機構。

隨後，作者又提到唐王朝後期因安史之亂導致國力衰弱，失去了對西亞地區的控制的歷史。文章就此認為，「中國侵略過阿富汗」。

塔利班武裝在阿富汗首都喀布爾巡邏畫面：

對此，內地官媒《環球時報》指出，該文章的邏輯是：雖然唐朝當時是在和西突厥交戰，但唐軍曾在那時到過今天阿富汗境內，還在阿富汗現在的首都喀布爾北部一帶建立修繕都督府；再加上唐朝是中國歷史上的朝代，四捨五入，就約等於「中國侵略過阿富汗」。

但顯然這個論證過程，既無視了唐軍當時的作戰對象是歷史上的另一個政權，也完全拋開了西亞地區在過去1,000年裏的民族和領土歸屬變遷，僅僅套用了今天的阿富汗地理位置，再搬出中國歷史上的一個朝代，就讓中國「侵略」了一個在當時還不存在的國家。

《環球時報》還諷刺稱，要是按這麼說，那廣受中國網友喜愛的日本著名影星新垣結衣出生在沖繩，這裏是明、清兩朝的屬國，這麼看來，新垣結衣就是中國人了。

此外，《環球時報》認為，文章聯繫「帝國墳場」的標題顯示，該文章作者一方面想用「中國也在侵略阿富汗時翻車過」，給美軍撤軍「陪綁」，另一方面則是暗示中國會為了國際影響力和商貿利益介入阿富汗，炒作「中國威脅論」。

阿富汗局勢仍然動盪不安。（新華社）

對於上述《外交學者》網站文章，網友亦紛紛轉發表示，「《外交學者》為了圍中救美，經過研究後認為，唐朝軍隊和西突厥軍隊作戰，一路打到現在阿富汗境內，並在當地設立過地方政府機構，由此得出『中國侵略過阿富汗』的結論。​」

資料顯示，《外交學者》是一本英語時事雜誌，覆蓋亞太地區政治、經濟、安全以及文化等多方面內容。《外交學者》起初是一份澳洲的雙月刊雜誌，，但其悉尼辦公室於2009年關閉，其後總部移至日本東京。現在其總部則位於美國華盛頓。《外交學者》的固定作者來自亞太各國，包括中國，韓國，印度，巴基斯坦，菲律賓，馬來西亞，澳洲以及美國。