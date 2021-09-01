教育雙減｜27年大型教育集團倒閉　1.3萬家長排隊「等不到退費」

1994年創辦的內地大型綜合教育集團巨人教育8月31日在其公眾號宣布經營困難，秋季無法再提供學員服務，而且已無法完成全部學員退款，將安排學員到其他教學機構上課。

據內媒《上游新聞》8月30日報道，巨人教育8月中就傳出拖欠教師工資且轉型方向未定，已有1.3萬家長排隊等退費，但巨人教育透露資金鏈已經斷裂。31日則宣布無法提供學員全額退費。



9月1日是「教育雙減」政策實施的第一個學期。此前，《香港01》採訪在兩岸穿梭的台灣民辦教育專家鍾藏政時他提到，在新學期開始前後會有一波倒閉潮。而創辦27年，有教培界「黃埔軍校」之稱的巨人教育在8月31日宣布經營困難，並表示無法提供學員全額退費，將安排學員轉課至其他教學機構。（延伸閱讀教育雙減｜死了但自以為活著？ 業界人士：補習班9月初迎倒閉潮）

此前，巨人教育傳出在7月就開始拖欠千餘名教師工資，內部信則提到「轉型方向未定」。內地媒體《上游新聞》8月30日報道，巨人教育透露，資金鏈已經斷裂，已有1.3萬人登記退費，而記者走訪其位於白紙坊校區，發現大門緊閉。

門上公告稱，「為積極回應黨和國家的《進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》要求，貫徹落實北京市教委「雙減」工作的部署安排，巨人學校從8月11日起全面停止所有暑假班授課」提到將提供三種途經供家長退費，30和31日都有家長陸續到巨人教育諮詢相關事宜。

8月31日，巨人教育在其公眾號發消息稱，巨人學校由於經營困難，秋季將無法繼續向學員提供教學服務。此外，也提到巨人集團已無法完成全部學員退費，提供學員辦理轉課的四種選擇。包括安排學員至與巨人教育達成友好協商的高思教育、核桃程式設計或童程童美等教育機構繼續上課、個性化一對一解決方案或委託第三方轉課方案。

巨人教育於1994年開辦，從一所培訓機構發展成的內地大型綜合教育集團機構，在北京設有100多個教學區，在其他城市也設有分校，科目涉及英語、文體藝術、電腦等各個領域，多達100餘種。2006年當選中國十大教育集團、2007年曾獲最具品牌影響力教育機構。對於它宣布停辦引發內地網絡熱烈討論，更一度登上微博熱搜，許多網民紛紛表示，「以前曾在那裡上過課」「提供轉課算是負責」，也有網民認為「仍應該安排退費。」

日前中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》以「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」為政策方向，當中明列學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。國務院教育督導委員會辦公室更印發通知，下令各省區30日起每半個月通報「雙減」工作落實進度，未能落實者將被究責。