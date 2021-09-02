官媒披露加拿大商人斯帕弗間諜案細節　指拍攝機密級中國軍事裝備

加拿大商人邁克爾．斯帕弗（Michael Spavor），上月因「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」，被遼寧丹東中級法院判處有期徒刑11年、驅逐出境。

《環球時報》引述有關部門消息，披露斯帕弗案細節。



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報道稱，斯帕弗在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員。經鑑定，相關照片和影片均為機密級國家秘密。

報道提到，斯帕弗是目前仍被扣押的另一名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）的重要情報關係人，他長期向康明凱提供各種訊息資料。報道表示，康明凱於2017年至2018年，以偽造商人身份、虛構經商事由的方式進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人蒐集大量非公開的涉中國國家安全等訊息，並據此撰寫分析報告。經鑑定，康明凱蒐集的訊息中包括數份機密級國家秘密和情報。康明凱被指控為境外刺探國家秘密、情報罪，目前該案正在進一步審理中。

報道最後指出，斯帕弗、康明凱在羈押期間身體狀況良好。看守所密切關注他們的健康情況，定期安排檢查身體。被羈押以來，有關部門依法依規向二人轉交相關信件和書籍，安排加拿大駐華使館官員對二人進行領事探視，在新冠肺炎疫情期間通過視像方式安排領事探視。

報道並稱，斯帕弗、康明凱依法享有的通訊權、領事探視權等各項合法權利，有得到充分保障。有關部門還在法律允許的範圍內，在飲食、鍛鍊身體等方面給予他們人道主義關照，包括安排二人同境外親屬通電話。

加拿大駐華大使曾前往監獄探望斯帕弗，更多詳情請點擊圖集：

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據此前報道，遼寧丹東中級法院在8月11日發布消息，指在當天依法一審公開宣判加拿大商人邁克爾．斯帕弗（Michael Spavor）為境外刺探、非法提供國家秘密案。斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密罪罪成，被判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產5萬元人民幣，驅逐出境。