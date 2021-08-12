杜魯多稱加拿大人斯帕弗判決不可接受　中國駐加使館回應

加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）被中國地方法院判刑11年，並要將他驅逐出境，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示絕對無法接受，中國駐加拿大大使館8月12日進行回應。



中國駐加拿大大使館網站8月12日消息顯示，斯帕弗案件嚴格審理，充分保障了斯帕弗各項訴訟權利，尊重並落實了加方探視、獲得通知等領事權，安排加方旁聽了案件宣判。中國是法治國家，中方司法機關獨立辦案，根本不存在所謂「任意拘押」。相反，加方充當美方幫兇，在中國電訊巨頭華為首席財務官孟晚舟未違反加任何法律的情況下將其拘押已近1,000天，這才是真正的任意拘押。

中國駐加拿大大使館聲明批評加拿大總理杜魯多等官員對中方進行無端指責，粗暴干涉中國司法主權，指責加方對中方的指責無理之極、荒謬之極、傲慢之極。

2021年8月11日，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）在中國遼寧省丹東市一所監獄外等待。（AP）

聲明還提到，加方試圖拉幫結夥向中方施壓，完全是徒勞的。日前，加方糾集個別西方國家駐華外交官為其站台，甚至為加籍毒販「伸冤」張目，上演了一場拙劣的政治秀，實在令人不齒。

中國駐加拿大大使館聲明警告加方認清形勢，切實尊重中國司法主權，停止在法律問題上搞「雙重標準」，停止對中國攻擊抹黑。

8月11日，斯帕弗被中國地方法院判刑後，加拿大總理杜魯多隨即發表聲明，指責中國當局「對斯帕弗實施了兩年半的任意拘押，其司法程序不透明，法庭審判達不到國際法規定的最低標準。」強調「中國對斯帕弗的定罪和判刑不公正，絕對無法接受」。