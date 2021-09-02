蘭州交大研究生遭刺死　受害家屬被拒入校　兇手有前科曾割傷學生

8月18日，蘭州交通大學研究生楊某某在校園遇害。有傳死者家屬被校方拒絕入校內收拾遺物，有學生欲提供幫助時遭到學校威脅。

校方表示，兇手張某是校內小賣部店主的兒子張某，學校正調查他是何日因何事進校。

死者家屬今日（9月2日）稱，校方已賠償200萬元，他們再不追究學校責任，未來會配合警方處理案件。



《封面新聞》報道，8月31日，有網民在社交平台報料稱，蘭州交通大學有研究生被人用刀刺死，倒在學校宿舍樓下。據了解，事發在學校宿舍樓內，當時楊某某提着水走入宿舍大樓，兇手趁他不備從後抱住他，用刀砍傷他頸部後，又追砍數刀，楊某某當場死亡。

該校學生介紹，8月27日，死者家屬曾到學校求說法，但被保安擋在校門外，「那對夫婦就拿着花圈，坐在校門口」。當晚，曾有該校學生上前欲提供幫助，但隨即被學校相關人員帶走，並被威脅「取消學位證和畢業證」。有指死者家屬在校門外等待5天，直至8月31日中午被學校帶走。

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在校生小王稱，當時沒人知道楊某某遇害，只有小部分人通過微博、貼吧等看到零零散散的消息，但相關文章之後被刪除。起初，大家都不相信發生此事，直到死者家屬到學校後，消息才傳開，「後來班級群裏就不准討論這件事情，大家只能私下談」。

小王表示，很多同學在社交平台上發布和此事相關的信息，但不久後就有人來電叫他們刪除。當時，死者家屬被拒進校，後來在校學生也不敢和家屬說話，只能為他們點外賣，「他們就一直睡在校門口，也沒人管」。

小王稱，死者住在學校的青年教師公寓，兇手張某為校內小賣部老闆的兒子，常在小賣部看店，許多同學都見過他。對於網傳張某有精神病的說法，小王則稱對方平時看起來並無異常。

另據《極目新聞》報道，今年5月，張某曾以同樣方式，割傷該校一名本科生的頸部。當時，警方只是口頭教育，校方亦承諾以後不讓張某再進校園。惟該校多名學生反映，張某並未離開學校，反而一直留在小賣部，直至楊某遇害。